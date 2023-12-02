Koreli kadınların gençlik sırrı ortaya çıktı! 4-2-4 sistemiyle 45 yaşında bile 25 gösteriyorlar

4-2-4 SİSTEMİ

Koreli kadınların en çok uyguladıkları yöntemlerden birisi de 4-2-4 sistemi. İlk olarak 4 dakika boyunca yağ bazlı temizleyici ile cilde masaj yapıyorlar. daha sonra 2 dakika temizleme jeli ya da köpüğü ile yüzlerini masaj yaparak temizliyorlar. En son da 4 dakika boyunca yüzlerini ılık su ile yıkıyorlar. Toplamda 10 dakika süren işlem sonunda pamuk gibi bir rahatlama geliyor.