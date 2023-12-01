Gün içinde ATM’den para çekenler dikkat bankalar uyardı! Bu hatayı yapan bütün parası kaybeder

Günlük yaşantımızda nakit para çeken milyonlarca kişi için bankaların ATM'leri hayati bir öneme sahip. Bankalar müşterilerini dolandırıcılık tuzaklarından korumak adına çeşitli bilgiler sunuyor. Ancak güvenli bir kullanım için bireylerin bilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bu detayları sizinle tek tek paylaşıyoruz.
Kartınız Sıkışırsa Panik Yapmayın
ATM'den para çekerken kartınızın cihazda sıkışması durumunda panik yapmanıza gerek yok. Bankalar, bu tür durumlar için ATM cihazının üzerinde bulunan yardım hattını sunmaktadır. Kartınız sıkıştığında bu hattı arayarak destek isteyebilirsiniz.
Kart Şifresini Paylaşmayın
Kart şifresi güvenliği, kart sahiplerinin en öncelikli sorumluluklarından biridir. Hiçbir durumda kart şifresi, banka görevlisi dahil olmak üzere hiçbir kişiyle paylaşılmamalıdır. Kart şifresini kimseyle paylaşmak, dolandırıcılık ve hesap hırsızlığı gibi ciddi risklere yol açabilir.