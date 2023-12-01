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Dilan Polat "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirmişti! Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz dahil tüm fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu!

Son dakika haberleri... Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konma kararı verildi.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 19:50 Güncelleme 01 Aralık 2023, 20:53
Dilan Polat Şampiyonlar Ligi diye nitelendirmişti! Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz dahil tüm fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu!

Son dakika haberi... Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği şüphelilerin malvarlığı değerlerine el konulmasına karar verdi.

ÖZ ÇİFTİNİN DE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Öte yandan doktor Tayyar Öz ile fenomen eşi Özlem Öz hakkında "Resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 5 ayrı suçtan başlatılan soruşturma kapsamında da Öz çiftinin mal varlıklarına el konulması istendi. Hakimlik aynı şekilde çiftin mal varlıklarına el koyma kararı verdi.

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