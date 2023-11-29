Akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor: Son aşamaya gelindi! SIM kartı olanlar artık...

Yenilikçi İletişim

iSIM teknolojisi akıllı telefon ve diğer mobil cihazlarda, fiziksel bir SIM kartın varlığına gerek kalmadan, tüm SIM kart işlevlerini yerine getirebiliyor. Bu, operatörler ve cihaz üreticileri için de yeni kapılar açıyor. Daha az bileşen ve daha fazla yer tasarrufu sağlayan iSIM, hem kullanıcılar hem de üreticiler için cazip bir çözüm sunuyor.