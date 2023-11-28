Vapur seferleri iptal mi? 29-30 Kasım 2023 BUDO-İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ! İstanbul’da vapurlar çalışıyor mu?

Şehir Hatları İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurulara göre, bazı seferler iptal edilirken, bazıları ise aksamalı olarak gerçekleşiyor. İşte 29 Kasım 2023 iptal edilen seferler listesi...

İSTANBUL 29 KASIM 2023 VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?

Şehir Hatları'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi. Ardından yayımlanan duyuruda ise ''İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. '' ifadeleri yer aldı.