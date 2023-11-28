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Vapur seferleri iptal mi? 29-30 Kasım 2023 BUDO-İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ! İstanbul'da vapurlar çalışıyor mu?

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları, deniz trafiğini ciddi şekilde etkileyerek vapur ve feribot seferlerinde aksamalara neden oldu. Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurular, iptal edilen seferler ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, 29 Kasım 2023 vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım BUDO-İDO seferleri yapılacak mı? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 21:27 Güncelleme 28 Kasım 2023, 21:27
Vapur seferleri iptal mi? 29-30 Kasım 2023 BUDO-İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ! İstanbul’da vapurlar çalışıyor mu?

Şehir Hatları İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurulara göre, bazı seferler iptal edilirken, bazıları ise aksamalı olarak gerçekleşiyor. İşte 29 Kasım 2023 iptal edilen seferler listesi...

İSTANBUL 29 KASIM 2023 VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?

Şehir Hatları'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi. Ardından yayımlanan duyuruda ise ''İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. '' ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR HATLARI İPTAL EDİLDİ?

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Adalar-Beşiktaş
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Beşiktaş ve Ortaköy İskelesi uğraması
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp
Kabataş-Adalar
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Kadıköy-Beşiktaş
Eminönü-Çengelköy
Çengelköy-Kabataş
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş
Kadıköy-Kabataş

29 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

  • Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 07:30 - İptal
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:35 - İptal
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:06 - Saat değişikliği (12:35)
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 15:30 - İptal
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:00 - Saat değişikliği (15:30)
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:30 - İptal
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:01 - Saat değişikliği (18:30)
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18:35 - İptal
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18:15 - Saat değişikliği (18:35)

30 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ

  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:35 - İptal
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:06 - Saat değişikliği (12:35)
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 15:30 - İptal
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:00 - Saat değişikliği (15:30)
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:30 - İptal
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:01 - Saat değişikliği (18:30)
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18:35 - İptal
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 18:15 - Saat değişikliği (18:35)

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