Parayı nasıl kaptırdı? Futbolcuların dolandırıldığı "fon" tezgahına kanan o isim anlattı

Türkiye günlerdir "Yüksek karlı gizli fon" adı altında futbolcuların dolandırılması olayını konuşuyor.
Banka müdürü Seçil Erzan'ın, 'Fatih Terim Fonu' adı altında aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.
Davanın şikayetçilerinden iş insanı Bülent Çeviker Seçil Erzan'a nasıl para kaptırdığını ve sürecin ayrıntılarını anlattı.
Soruşturma, Çeviker'in bankaya giderek parasını çekmek isterken dolandırıldığını öğrenmesi ve suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılmıştı. Yaşadıklarını anlatan Bülent Çeviker şunları söyledi:
"12 YILDIR SEÇİL ERZAN'I TANIRIM"
"Denizbank'ın Florya şubesinin 15 yıllık müşterisiyiz. Bankada görevli bir çalışan ayrılınca onun yerine Seçil Erzan geldi. Yaklaşık 12 yıldır Seçil hanımı banka müdürü olarak tanırım. Seçil hanım bize Fatih Terim'in bir fonu olduğunu söyledi getirisinin de yüksek olduğunu vaat etti. Bunun üzerine sisteme dahil olduk. Seçil hanım bize, bu fonun genel müdürlükte özel bir ekip tarafından yönetildiğini, başında bankanın genel müdürünün olduğunu, ayrı bir katta bulunduklarını, diğer yatırım, danışmanları ve borsa işlemlerini yapan kişilerle bir bağlantılarının olmadığını, bunlarla hiç temas kurmamamızı, bunun gizli bir fon olduğunu söyledi"
Fotoğrafta: Bülent Çeviker