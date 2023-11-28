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Görseldeki atasözünü bulamayacağınızı iddia ediyoruz! Ancak bir dahi 7 saniyede çözebilir

Dahilerin zihinsel sınırlarını zorlamak için tasarlanan emoji bilmecelerini mantık uygulayarak veya kalıpların dışında düşünerek kolayca çözebilirsiniz. Eğlenceli ve heyecan verici bu bulmacayı çözebilenler dahi çıkıyor. Zeka oyunları, yalnızca IQ testlerinde zekanızı kullanmanızı değil, aynı zamanda yanal düşünmeyi ve sorunlara farklı perspektiflerden bakmayı gerektiriyor. Peki, görseldeki emojiler hangi atasözünü anlatıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 17:20 Güncelleme 28 Kasım 2023, 17:20
Görseldeki atasözünü bulamayacağınızı iddia ediyoruz! Ancak bir dahi 7 saniyede çözebilir

Emojileirn hangi atasözünü anlattığını bulabilir misiniz? Bu heyecan verici zeka oyununu deneyenlerin birçoğu çözemiyor. İşte o görsel...

Bu üç emojinin hangi atasözünü anlattığını bulabilir misiniz?

Sadece yaratıcı ve dahi olanların bulabildiği bu zeka oyunu aslında hepimizin sıkça kullandığı bir atasözünü oluşturuyor.

7 saniye içerisinde doğru cevabı bulduysanız siz bir dahisiniz.

Bulamadıysanız da bu tarz testlerle pratik zekanızı geliştirebilirsiniz.

İşte emoji testinin cevabı;

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