Görseldeki atasözünü bulamayacağınızı iddia ediyoruz! Ancak bir dahi 7 saniyede çözebilir

Emojileirn hangi atasözünü anlattığını bulabilir misiniz? Bu heyecan verici zeka oyununu deneyenlerin birçoğu çözemiyor. İşte o görsel...
Emojileirn hangi atasözünü anlattığını bulabilir misiniz? Bu heyecan verici zeka oyununu deneyenlerin birçoğu çözemiyor. İşte o görsel...
Bu üç emojinin hangi atasözünü anlattığını bulabilir misiniz?
Sadece yaratıcı ve dahi olanların bulabildiği bu zeka oyunu aslında hepimizin sıkça kullandığı bir atasözünü oluşturuyor.
7 saniye içerisinde doğru cevabı bulduysanız siz bir dahisiniz.
Bulamadıysanız da bu tarz testlerle pratik zekanızı geliştirebilirsiniz.
İşte emoji testinin cevabı;
İTİ AN ÇOMAĞI HAZIRLA