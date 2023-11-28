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800 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2024 işaret etti! Bu tarihi kaçırmayın! İnsan ömrü için en az 50 yıl...

Zaman yolculuğu insanların merakını her daim cezbeden bir konu oluyor. Geçmişe veya geleceğe seyahat etme fikri bilim kurgu filmlerinden romanlara kadar pek çok alanda işlendi. Ancak son zamanlarda sosyal medyada ortaya çıkan bazı iddialar bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Özellikle TikTok gibi platformlarda paylaşılan 2858 yılından geldiğini iddia eden bir zaman yolcusunun açıklamaları büyük ilgi topladı.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 13:11 Güncelleme 28 Kasım 2023, 13:11
800 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2024 işaret etti! Bu tarihi kaçırmayın! İnsan ömrü için en az 50 yıl...

Bu gizemli kişi 2024 yılında gerçekleşeceğini iddia ettiği bazı olaylardan bahsederek dikkatleri üzerine çekti. En çarpıcı iddialarından biri, insanların süper güçlere sahip olacağı yönündeydi. Bu iddialar pek çok kullanıcının "Keşke ben de süper güçler kazansam" şeklinde yorum yapmasına neden oldu. Peki, bu iddialar ne kadar gerçekçi?

2024 KEHANETLERİ DUYANLARI ŞAŞIRTTI

Zaman yolcusunun dikkat çeken bir diğer iddiası ise 2 Nisan tarihinde bilim insanlarının yapacağı önemli bir keşifle ilgili.

İNSAN ÖMRÜ EN AZ 50 YIL...

İddiaya göre bu keşif insan ömrünü 50 yıl uzatacak bir elementle ilgili. Ancak bu tür bir buluşun şu an için bilimsel olarak mümkün olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler var.

Zaman yolcusu 2024 yılında gerçekleşecek bazı olaylara da değiniyor. Bunlar arasında Mars'ta insan kemikleri bulunması, bazı insanların güneş enerjisinden süper güçler kazanması ve bilim adamlarının paralel bir evrene portal açması gibi iddialar bulunuyor.

Ancak bu iddiaların herhangi bir bilimsel dayanağı olmadığı ve tamamen hayal ürünü olduğu düşünülüyor.

Bilim insanları da zaman yolculuğu konusunda oldukça şüpheci. Onlara göre bu tür iddialar bilimsel temelden yoksun ve gerçek dışı. Bu kapsamda ortaya atılan iddialara temkinli yaklaşmak gerekiyor.

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