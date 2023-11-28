800 yıl sonrasından gelen zaman yolcusu kehanetleri için 2024 işaret etti! Bu tarihi kaçırmayın! İnsan ömrü için en az 50 yıl...

Bu gizemli kişi 2024 yılında gerçekleşeceğini iddia ettiği bazı olaylardan bahsederek dikkatleri üzerine çekti. En çarpıcı iddialarından biri, insanların süper güçlere sahip olacağı yönündeydi. Bu iddialar pek çok kullanıcının "Keşke ben de süper güçler kazansam" şeklinde yorum yapmasına neden oldu. Peki, bu iddialar ne kadar gerçekçi?
2024 KEHANETLERİ DUYANLARI ŞAŞIRTTI
Zaman yolcusunun dikkat çeken bir diğer iddiası ise 2 Nisan tarihinde bilim insanlarının yapacağı önemli bir keşifle ilgili.
İNSAN ÖMRÜ EN AZ 50 YIL...
İddiaya göre bu keşif insan ömrünü 50 yıl uzatacak bir elementle ilgili. Ancak bu tür bir buluşun şu an için bilimsel olarak mümkün olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler var.