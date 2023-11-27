Bu dolunay ani ve dürtüsel kararlar almaya itebilir. Bu nedenle tutumlarımızı kontrol etmek ve önce düşünüp sonra konuşmalısınız. İşte bu dolunayun etkileri...

Sonbaharın sonunu simgeliyen Kasım ayında gerçekleşecek olan İkizler burcundaki dolunay, romantizm ve ilişkilerde çeşitli etkileri beraberinde getiriyor. Bu astrolojik dönem, özellikle eski sevgililerin geri dönme olasılığı, iletişimdeki artışa odaklanan bir zaman dilimini işaret ediyor.

İKİZLER DOLUNAYI'NIN BURÇALRA ETKİLERİ

🌕 Koç Burcu (21 Mart - 19 Nisan):

Geçmiş ilişkilerle hesaplaşma ve öğrenme zamanı geldi. Dolunay, duygusal anlamda derinleşmeniz ve gelecekteki bağlantılarınız için daha bilinçli adımlar atmanız için bir fırsat sunuyor.

💖 Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs):

Eski aşkların geri dönme olasılığı yüksek. Ancak, iletişimde açıklık ve dürüstlük önemli. Finansal konularda da dikkatli olun, harcamalara özen gösterin.