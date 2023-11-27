1 kere silmek yeterli! Tozu tutmayan formül! 30 gün toz almaya gerek yok

Ardından, karışıma 1 çay kaşığı beyaz sirkeyi ekleyin. Sirke, temizlikte etkili bir dezenfektan ve leke çözücü olarak görev yapacak.

Karışıma 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanını ekleyerek temizliği güçlendirebilirsiniz. Deterjan, yağlı kalıntıları çözerken temiz bir parlaklık sağlar.

Son olarak, karışıma 2 su bardağı ılık suyu ekleyin. Ilık su, malzemelerin homojen bir şekilde karışmasına yardımcı olacak ve temizlik karışımınızı kullanıma hazır hale getirecektir.