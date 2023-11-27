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1 kere silmek yeterli! Tozu tutmayan formül! 30 gün toz almaya gerek yok

Yoğun iş temposu, hızlı yaşam tarzları ve değişen önceliklerle birlikte, ev temizliği konusunda yeni bir yöntem ortaya çıkıyor. Artan sayıda insan, ev temizliğini sadece ayda bir defa yaparak zaman kazanma arayışında. Bu karışım sayesinde ayda sadece 1 defa toz alarak 30 gün boyunca evinizin toz tutmamasını sağlayabilirsiniz. İşte o yöntem...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 16:18 Güncelleme 27 Kasım 2023, 16:51
1 kere silmek yeterli! Tozu tutmayan formül! 30 gün toz almaya gerek yok

Günümüzde, yoğun yaşam temposu içinde birçok kişi ev temizliğini sadece ayda bir defa yaparak zaman kazanmayı tercih ediyor. İşte detaylar...

MALZEMELER

1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı beyaz sirke
1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı
2 su bardağı ılık su

HAZIRLIK AŞAMALARI:

İlk adım olarak, bir karışım kabına 1 çorba kaşığı zeytinyağını ekleyin. Bu adım, ahşap yüzeylere parlaklık kazandıracak ve leke bırakmayacak.

Ardından, karışıma 1 çay kaşığı beyaz sirkeyi ekleyin. Sirke, temizlikte etkili bir dezenfektan ve leke çözücü olarak görev yapacak.

Karışıma 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanını ekleyerek temizliği güçlendirebilirsiniz. Deterjan, yağlı kalıntıları çözerken temiz bir parlaklık sağlar.

Son olarak, karışıma 2 su bardağı ılık suyu ekleyin. Ilık su, malzemelerin homojen bir şekilde karışmasına yardımcı olacak ve temizlik karışımınızı kullanıma hazır hale getirecektir.

Hazırladığınız temizlik karışımını bir sprey şişesine doldurun. Bu sayede karışımı daha etkili bir şekilde kullanabilir ve istediğiniz yüzeylere kolayca uygulayabilirsiniz.

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