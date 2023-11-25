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Peşine düşmeyen kalmadı! Kuyumcular tırım tırım onu arıyor! 7.5 gramı 13927 TL

Altın günümüz modern dünyasında teknolojiyle sıkça kesişen ve vazgeçilmez bir unsur oluyor. Elektronik cihazların üretiminde ve işleyişinde oynadığı kritik rol, altının teknoloji dünyasındaki değerini artırıyor. Bu değerli metal elektronik cihazların performansını artırarak güvenilir iletişim sağlama görevini başarıyla yerine getiriyor. Bu değerli metal mobil telefonlardan bilgisayarlara, televizyonlardan diğer pek çok elektronik alete kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 12:36 Güncelleme 25 Kasım 2023, 12:36
Peşine düşmeyen kalmadı! Kuyumcular tırım tırım onu arıyor! 7.5 gramı 13927 TL

Elektronik cihazların iç dünyasında altın adeta gizli bir hazine gibi duruyor. Altın kaplama, elektronik bağlantılar ve kontak noktalarında korozyon direnci sağlayarak, cihazların ömrünü uzatıyor. Bu sayede, cep telefonlarından hesap makinelerine, kişisel dijital asistanlardan GPS cihazlarına kadar birçok elektronik alette altın bulunuyor.

ESKİ İŞLEMCİLERDEKİ ALTIN DEĞERİ

Onlarca işlemcinin içinden çıkarılan altın miktarı, piyasa değerleriyle birlikte düşünüldüğünde dikkate değer. Örneğin onlarca teknolojik cihazdan 7.5 gram altın elde ediliyor.

7.5 gram altın güncel piyasada yaklaşık 1850 TL değerinde. 7.5 gram altın yaklaşık 13.875 TL ediyor.

ALTININ GİZLİ GÜCÜ

Teknolojik aletlerde altının kullanımı, özellikle işlemcilerde dikkat çekiyor. İşlemcilerin pinlerinde kullanılan altın, bu bileşenlere süper iletken özellikler kazandırıyor.

Bu durum eski bilgisayar parçalarını atmadan önce iki kez düşünmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle işlemciler, içerdikleri değerli altın nedeniyle ekonomik değere sahip olabiliyor.

ELEKTRONİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ALTIN

Elektronik geri dönüşüm, çevresel ve ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Eski işlemcilerden elde edilen altın, güncel piyasa değerleriyle önemli bir ekonomik kazanç sağlayabiliyor. Ancak, geri dönüşüm sürecinde kullanılan kimyasalların tehlikeli olabileceği ve bu işlemlerin profesyoneller tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Altın, elektronik cihazlarda tercih edilen bir malzeme olmasının birkaç nedeni var. Küçük akımları taşıma yeteneği ve korozyona uğramama özelliği ile yüksek verimli bir elektrik iletkeni olarak öne çıkıyor. Elektrik konektörleri, anahtarlar, röleler, lehim noktaları, bağlantı telleri ve bağlantı şeritlerinde altın veya altın kaplama kullanılıyor. Bu kullanım, bileşenleri daha dayanıklı ve güvenilir kılıyor.

MODERN ELEKTRONİK CİHAZLARDA ALTIN KULLANIMI

Modern elektronik cihazların çoğu, en azından az miktarda altın içeriyor. Bu kullanım, küçük cihazlarla sınırlı değil; büyük elektronik cihazlarda, örneğin televizyonlarda da yaygın. Altın, teknolojinin gelişimiyle birlikte giderek daha fazla önem kazanıyor ve bu trendin gelecekte de devam etmesi bekleniyor.

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