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1 tatlı kaşığı eklemek yeterli! Çamaşırlar yıkanırken kırışıyorsa bunu deneyin! Ütüye saatler ayırmaya son!

Çamaşır yıkarken kırışıklıklarla baş etmek, genellikle yapılan hatalardan kaynaklanabilir. Giysileriniz çamaşır makinesinden kırış kırış mı çıkıyor? Artık bu sorunu geride bırakmanın tam zamanı! Uzmanlardan gelen pratik önerilerle, çamaşır yıkarken yapılan hataları düzeltin ve giysilerinizi kusursuz bir şekilde koruyun. İşte uzmanlardan gelen önerilerle çamaşır yıkarken dikkat etmeniz gereken 7 önemli nokta...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 16:42 Güncelleme 25 Kasım 2023, 16:42
1 tatlı kaşığı eklemek yeterli! Çamaşırlar yıkanırken kırışıyorsa bunu deneyin! Ütüye saatler ayırmaya son!

Bu pratik yöntemlerle çamaşır yıkarken kırışıklıkları en aza indirerek, ütü yapma zahmetinden kurtulabilirsiniz. İşte o yöntem...

KIRIŞIKLIĞI ÇÖZEN DOĞAL SPREY!

Malzemeler

2 bardak su

1 tatlı kaşığından az elma sirkesi

1 tatlı kaşığından az saç kremi

Yapılışı

Vermiş olduğumuz malzemelerin hepsini sprey şişesinin içerisinde karıştırın. Ardından kırışık olan kıyafetlerinizin üzerine spreyi sıkın. Birkaç defa çamaşırı sallayın. Su püskürtme yöntemi, bir sprey şişesi kullanarak kıyafetlerinize su püskürtmenizi ve ardından kırışıklıkları düzeltmenizi içerir. Sprey şişesine temiz su koyun ve hafifçe püskürtün, ardından kıyafetlerinizi düzelterek pürüzsüzleştirin. Bu yöntem, küçük kırışıklıkları gidermek için kullanışlı olabilir.

👚 SAATLERCE ÜTÜ YAPMAYA SON!

Doğru Dolum: Çamaşır makinesini doğru doldurun. Aşırı dolum, kırışıklıkları artırabilir. Üreticinin belirttiği kapasite sınırlarına dikkat edin.

❄️ Sıcaklık Ayarına Dikkat: Giysilerinizi çok yüksek sıcaklıklarda yıkamak kırışıklıklara neden olabilir. Etikette belirtilen sıcaklıklara özen gösterin.

💧 Soğuk Suyu Tercih Edin: Soğuk suyla durulama yaparak kırışıklıkları önleyin. Makineye yanlış su girmesini engelleyin.

🔄 Sıkma Hızını Ayarlayın: Her malzeme için doğru sıkma hızını seçin. Pamuk mu, yün mü? Üreticinin önerilerini takip edin.

🕰️ Hemen Çıkarın: Çamaşır makinesinden çıkar çıkmaz kıyafetleri alın. Nemli bırakmak kırışıklıkları artırabilir.

❄️ Buzlu Çözüm: Çamaşır kurutma makinesine birkaç buz küpü ekleyin. Buhar oluşturarak kırışıklıkları giderin.

💨 Ütüleme Spreyi Kullanın: Su, elma sirkesi ve saç kremi karışımını sprey şişesine koyun. Kırışıklıkları hızlıca düzeltin.

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