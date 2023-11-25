1 tatlı kaşığı eklemek yeterli! Çamaşırlar yıkanırken kırışıyorsa bunu deneyin! Ütüye saatler ayırmaya son!

Bu pratik yöntemlerle çamaşır yıkarken kırışıklıkları en aza indirerek, ütü yapma zahmetinden kurtulabilirsiniz. İşte o yöntem...

Yapılışı

Vermiş olduğumuz malzemelerin hepsini sprey şişesinin içerisinde karıştırın. Ardından kırışık olan kıyafetlerinizin üzerine spreyi sıkın. Birkaç defa çamaşırı sallayın. Su püskürtme yöntemi, bir sprey şişesi kullanarak kıyafetlerinize su püskürtmenizi ve ardından kırışıklıkları düzeltmenizi içerir. Sprey şişesine temiz su koyun ve hafifçe püskürtün, ardından kıyafetlerinizi düzelterek pürüzsüzleştirin. Bu yöntem, küçük kırışıklıkları gidermek için kullanışlı olabilir.