Ehliyeti olanların anında 345 TL ödemesi gerekiyor! Yapmayanlara artık 4 bin TL ceza kesilecek

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenleriin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL.
2024'TE TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK
Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.
Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.
Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek