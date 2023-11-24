Ehliyeti olanların anında 345 TL ödemesi gerekiyor! Yapmayanlara artık 4 bin TL ceza kesilecek

Ülkemizde ehliyet sahibi olan sürücüler için mali bir düzenleme yapıldı ve belirlenen tarihler arasında yapılması gereken ödemeler netleşti. Sürücüler, belirlenen tarihler öncesinde 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir ödeme yapmak zorundalar. İşte detaylar...