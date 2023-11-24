SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ehliyeti olanların anında 345 TL ödemesi gerekiyor! Yapmayanlara artık 4 bin TL ceza kesilecek

Ülkemizde ehliyet sahibi olan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Sürücü belgesi sahiplerinin belirlenen tarihler öncesinde ödeme yapmaları gereken miktarlar netleşti. Ehliyet sahipleri, belirtilen tarih aralıkları içinde 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir ödeme yapacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 20:58 Güncelleme 24 Kasım 2023, 20:58
Ehliyeti olanların anında 345 TL ödemesi gerekiyor! Yapmayanlara artık 4 bin TL ceza kesilecek

Ülkemizde ehliyet sahibi olan sürücüler için mali bir düzenleme yapıldı ve belirlenen tarihler arasında yapılması gereken ödemeler netleşti. Sürücüler, belirlenen tarihler öncesinde 15 TL ile 345 TL arasında değişen bir ödeme yapmak zorundalar. İşte detaylar...

YENİLEMEYENLERE PARA CEZASI VAR

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.

Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılından sonra bu tutarın artması bekleniyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenleriin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL.

2024'TE TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki soykırımda 49. gün! İşgal ordusu ateşkesi ihlal etti: İsrail ve Hamas arasında rehine takası
Başkan Erdoğan’dan çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye müjdesi: Talimatı verdim
Türk Telekom
SON DAKİKA