Seçil Erzan'ın foyası, 7 Nisan 2023'te ortaya çıktı. Banka yetkilileri adeta şubeye doluştu. Erzan'ın iddiasına göre banka yetkilileri bu olayın ardından kendisini iki gün alıkoyarak yazılı beyan imzalattı. Seçil Erzan bankaya verdiği 9 Nisan 2023 tarihli beyanında, 'yüksek getiri vaadiyle topladığı paraları banka dışında aldığını ve borcun kendisine ait olduğunu' söyledi.

Seçil Erzan parayı çevirmesi için 'ponzi' sistemi kurdu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü. Erzan, aldığı paraların kârlarını ödeyememeye başlamıştı. Bu nedenle de bazen telefonlara çıkmıyordu.

Bankanın 9 Nisan'da suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı talimatı verdi. Seçil Erzan, 11 Nisan 2023'te tutuklandı. Ardından peş peşe şikâyetler yağmaya başladı. Toplamda 29 kişi şikâyetçi olmuştu. Aralarında Türkiye'nin yakından tanıdığı futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı ve eşi Buse Terim Bahçekapılı da vardı. Fonun isminin ise Fatih Terim Fonu olduğu konuşuldu. Fatih Terim 27 Nisan'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti ancak bu ziyaretinin ifade değil bilgi verme amaçlı olduğunu söyledi. BDDK raporuna göre, Erzan'ın işlemleri sonucunda 18 kişi toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırılmıştı. İddianameyi hazırlayan savcılık 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlarından 226 yıl hapis cezası istedi. İddianamede, Erzan'ın dolandırdığı kişilere verdiği banka kaşeli ve imzalı kağıtlar da yer aldı.

Seçil Erzan, geçtiğimiz pazartesi İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Dolandırıcı olmadığını iddia etti ve "Esas do-landırılan benim. Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Herkes kendi rızasıyla veriyordu. Verdiğim sözü tutamadığımda kredi çekip ödüyordum" dedi.

Seçil Erzan futbolcuların nasıl mağdur edildiğini "2020 yılında Galatasaray camiasından beni bilen ve güvenen bir insan parasını elden teslim etti. Sonra da kulüpten ayrıldı. Ben de parasını değerlendiriyordum. İhtiyaç oldukça parasını gönderiyordum. Ama istediği para çok, çok, çok fazla olmaya başladı. Bana 300 bin dolar ödedi" diye anlattı. Mahkemenin sorusu üzerine ise "Bu kişi Fatih Terim'dir. Galatasaray camiasında onun sözüne güveniliyordu" dedi. Seçil Erzan "Sonradan bir fon furyası ortaya çıktı. 2021 Temmuz'a kadar bir sorun olmadı. İsmini şimdi vermek istemediğim 2 kişi benden bir anda 1 verdilerse 200-300 istemeye başladılar. Tehdit ettiler. Evime gelip yağma yaptılar, önüme mermi koydular. Kazandırırken Seçil'dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum" dedi.





ARDA TURAN WHATSAPP YAZIŞMALARINI MAHKEMEYE SUNDU

'KARIMA NE DİYECEĞİM'

Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan'a "Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" diye mesaj atıyor. Turan, Erzan'ın artık ödeme yapamayacağını söylemesinin ardından yazdığı mesajında ise, "Fatih Hoca kârda mı bu işte" diye soruyor. Erzan'ın cevabı ise, "Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kârdaydı" oluyor. Turan'ın, "Fatih Hoca'nın alacağı var mı bu durumda" sorusuna ise Erzan, "Ona bakmam lazım" yanıtını veriyor. Turan da, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'le bankanın üst yönetimiyle görüşeceklerini söylüyor.

KİM NE KADAR KAPTIRDI

İddianameye göre Seçil Erzan'ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

- Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

- İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

- Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

- İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

- Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

- Nuray Şengüller: 312 bin dolar