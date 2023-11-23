Ponzi nedir? Seçil Erzan'ın kullandığı Ponzi Sistemi (şeması) ne anlama gelir, nasıl çalışır? 18 futbolcu bu yöntemle dolandırılmış!

Son zamanlarda gündemdeki haberler, ponzi sistemi adı verilen dolandırıcılık türünü bir kez daha ön plana çıkardı. Sık sık karşımıza çıkan bu tür dolandırıcılıklar, birçok kişiyi maddi açıdan mağdur ediyor. Peki, ponzi sistemi nedir?

SEÇİL ERZAN FUTBOLCULARI BÖYLE DOLANDIRMIŞ!

Seçil Erzan, 2011 sonunda özel bir bankanın Florya şubesine müdür atandı. Banka 25 Mart 2013'te Galatasaray'la sponsorluk anlaşması yapınca, kulüpteki herkese bu şubede hesap açıldı, kredi kartları dağıtıldı. Artık yönettiği para iyice artmıştı. Seçil Erzan özel fon vaadiyle topladığı paralara yüksek kâr vaat ediyor, yeni gelen kişiden aldığı paraların bir kısmını eski katılımcılara dağıtıyordu. 2020 yılından sonra özel fon müşterileri arasına futbolcular da katıldı. Artık milyon dolarlar konuşuluyordu. Seçil Erzan parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu.

Seçil Erzan parayı çevirmesi için 'ponzi' sistemi kurdu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü. Erzan, aldığı paraların kârlarını ödeyememeye başlamıştı. Bu nedenle de bazen telefonlara çıkmıyordu.