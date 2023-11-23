ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI! 24 Kasım Whatsapp-Instagram kısa, öz, anlamlı, en yeni öğretmenler günü sözleri...

Türkiye genelinde her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü , bu yıl da coşku ve anlam dolu etkinliklerle karşılanıyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ülkemizin dört bir yanında görev yapan binlerce öğretmen, bu özel günde öğrencileri tarafından minnet ve sevgiyle anılıyor. İşte en güzel, anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları...

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler günü nüz kutlu olsun.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)

"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

"Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.""Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun...