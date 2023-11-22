HAVA DURUMU | Alarm verildi kış çok sert geliyor! İstanbul’da sıcaklık 9 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin hava durumu raporu

O İLLLERE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Kasım Çarşamba günü için 5 ilimize sarı kodlu, 1 ilimize de turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller:

Aydın, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Muğla (T)

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz ile Ardahan, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, Batı Kardeniz kıyıları ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Karadenizde 2°C ila 4°C azalacağı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.