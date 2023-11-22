HAVA DURUMU | Alarm verildi kış çok sert geliyor! İstanbul’da sıcaklık 9 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin hava durumu raporu

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
İstanbul'da akşam saatlerinde mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi. İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Bostancı üstgeçidinden görüntülendi.
İSTANBUL YENİ HAFTAYA KAR YAĞIŞIYLA GİRECEK
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava, yılın ilk kar yağışını getirerek kırsal ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehir sakinleri, kar manzarasıyla birlikte kışın gelişini hissetti.
Meteoroloji yetkililerine göre, hafta sonu İstanbul'da kar yağışının tekrar başlaması bekleniyor. Hava durumu raporları, şehirdeki sıcaklığın daha da düşeceğini ve kar yağışının etkisini artıracağını öngörüyor.