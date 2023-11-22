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HAVA DURUMU | Alarm verildi kış çok sert geliyor! İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji'nin hava durumu raporu

İstanbul’da etkili olan yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde 5 günlük hava durumu...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 20:54 Güncelleme 22 Kasım 2023, 23:05
HAVA DURUMU | Alarm verildi kış çok sert geliyor! İstanbul’da sıcaklık 9 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin hava durumu raporu

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle mesai dönüşü trafik adeta kilitlendi. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.


İstanbul'da akşam saatlerinde mesai çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai çıkışına yağmur da eklenince trafik yoğunluğu nedeniyle trafik adım adım ilerledi. İBB Cep Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu E-5 Bostancı üstgeçidinden görüntülendi.

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

İSTANBUL YENİ HAFTAYA KAR YAĞIŞIYLA GİRECEK
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan soğuk hava, yılın ilk kar yağışını getirerek kırsal ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Şehir sakinleri, kar manzarasıyla birlikte kışın gelişini hissetti.

Meteoroloji yetkililerine göre, hafta sonu İstanbul'da kar yağışının tekrar başlaması bekleniyor. Hava durumu raporları, şehirdeki sıcaklığın daha da düşeceğini ve kar yağışının etkisini artıracağını öngörüyor.

"26 KASIM'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz.

Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU ÖNE ÇEKİLDİ
Ayrıca toplantıda icari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.

O İLLLERE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Kasım Çarşamba günü için 5 ilimize sarı kodlu, 1 ilimize de turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller:
Aydın, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Muğla (T)

HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz ile Ardahan, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi, Batı Kardeniz kıyıları ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Karadenizde 2°C ila 4°C azalacağı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

23 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU

24 KASIM CUMA HAVA DURUMU

25 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU

26 KASIM PAZAR HAVA DURUMU


27 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya Kesimi, Batı Kardeniz kıyıları ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, heyelan, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi'inde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 10°C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 15°C
Çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 20°C
Çok bulutlu

İZMİR 14°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı ve Sivas çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 2°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı kesimlede yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 12°C, 14°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN 3°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 13°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -8°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu

MALATYA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

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