Dijital dünya bu yıl 14. ’en’lerini seçti! La Mare Collection defilesine büyük ilgi

Düzenlenen törende birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, "Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 14. Dijital Dünyanın Enleri" Ödül Töreni, La Mare Collection defilesi ile büyük ilgi topladı. Türkiye'nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels tarafından on dört yıldır aralıksız gerçekleştirilen gecesiyle,16 Kasım 2023 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Shangri-La Bosphorus İstanbul'da sahne oldu.
La Mare Collection Defilesi Gecenin İlgi Odağı Oldu!
Yaklaşık 1 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede, birçok tescilli modeller yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile La Mare Collection temasıyla yer aldı. Birbirinden renkli sunumlarıyla sahne alan 25 tescilli manken sonrasında La Mare Collection firmasının yönetim kurulu başkanı Özgür Deniz Yılmazer konuşmasıyla ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.
14. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu!
Türkiye'nin ilk 4.cü ödül töreni sıralamasına giren ve 1 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören bu sene yine ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak tarafından düzenlenen www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunarken kırmızı halıyı Yağmur Ayaz sundu. Törende başarı plaketleri büyük dikkat çeken isimlerdendi. Bu isimler: Media Stüdyo İlker Uzunalan & Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, Kadir Mıhçı, Ferhat Göktaşlar, Songül Güney, Zafer Tokgöz, Banu Saadet Diyarbakır, Loca Orkestrası, Arda Ok.
ÖDÜL LİSTESİ :
- YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: ORHAN GENCEBAY & BATSIN BU DÜNYA
- YILIN KADIN PROGRAM SUNUCUSU: ZAHİDE YETİŞ
- TÜRK SANAT MÜZİĞİ ONUR ÖDÜLÜ: COŞKUN SABAH & HATIRAM OLSUN
- YILIN ERKEK POP SANATÇISI: GÖKHAN ÖZEN & BUDALA ŞARKISIYLA
- YILIN KADIN ANA HABER SPİKERİ: MERVE DİNÇKOL & KANAL D
- YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: MEHMET ALİ ERBİL
- MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: ARZU AKBAŞ ZOR & HÜRRİYET KELEBEK EKİ
- YILIN KADIN POP SANATÇISI: DENİZ SEKİ & CAMBAZ
- YILIN ULUSLARARASI İŞ ADAMI: ÖZCAN SEZER & SULTAN GROUP
- YAŞAM BOYU SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: BÜLENT AKARCALI
- YILIN SOSYAL SORUMLULUK SİNEMA FİLMİ PROJESİ ÖDÜLÜ: BUĞDAY TANESİ FİLMİ- AV. SERKAN BAYRAM
- SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: MUSTAFA YEL
- YILIN STK KADIN BAŞKANI: MELTEM KAYA & TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
- YILIN İNŞAAT FİRMASI: TENET İNŞAAT- UYGAR KAHAOĞLU
- AKDENİZ BÖLGESİNİN YÜKSELEN İNŞAAT FİRMASI: KARANBEY İNŞAAT & BARIŞ ÖZGENAL
- YILIN MÜZİK KANALI: DREAMTÜRK TV & FATİH USLU
- YILIN BİTKİ BİLİMCİ ARAŞTIRMACI YAZARI: RECEP DAĞISTANLI
- YILIN LOJİSTİK FİRMASI: İYL ENERJİ & LOJİSTİK & HARUN YILMAZ
- YILIN KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI: SEDA YAZMACI YILMAZ
- YILIN YAZILIM FİRMASI: PRP SOLUTIONS & HALİT ÖZYILMAZ
- YILIN DİYETİSYENİ: DYT. ELİF GÖKÇE YAZMACI
- YILIN ÇIKIŞ YAPAN DİYETİSYENİ: DYT. EZGİ ŞAHİN
- YILIN LENS FİRMASI: ARMA LENS & HİKMET DORUK
- YILIN RUH SAĞLIĞI KLİNİĞİ: TERABİST & BARIŞ SELİM TOPAL
- YILIN HASTANESİ: BHT CLINIC & ERKAN YETER
- YILIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU: TÜMBİFED- MEHMET HÜSREV
- YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI: UMUT AKYÜREK& GÜNDÜZÜM KARIŞMIŞ GECELERİME
- YILIN SAÇ EKİM MERKEZİ: ESTEPALACE NAGEHAN& FERHAT AKBAŞ
- YILIN KBB HASTALIKLARI UZMANI: OP.DR. TAYFUN DEMİREL
- YILIN AKSESUAR VE KOSTÜM TASARIMCISI: PINAR KURT BAYUR
- YILIN EĞİTİM KURUMLARI: SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI & MEHMET BOY
- YILIN SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMASI: ZATU & ERDAL KARAN AKKAYA
- SOSYAL MEDYANIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ: MEHMET ENLİOĞLU
- YILIN KİTAP YAZARI: BARIŞ MUSLU
- YILIN KOZMETİK MARKASI: REVOX LABORATORIES
- YILIN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: OKTAY BORA ERTUĞRUL &BEN ADAM DEĞİL MİYDİM
- YILIN ULUSLARARASI CAST AJANSI: MAYADROOM CAST AGENCY & MEVLÜT DEDE
- YILIN ULUSAL GÜVENLİK FİRMASI: SİPAHİ GÜVENLİK & KAZIM ELADAĞ
- YILIN LUXURY YAT KİRALAMA FİRMASI: DEN DEN YATÇILIK & TAMER KÖSEOĞLU
- YILIN DÜETİ: FARUK K & ZEYNEP DİZDAR & SEVİYO SEVİYO
- YILIN ETKİNLİK MEKANI: PORTAXE & LÜTFÜ SAPMAZ
- YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ: MESUT BÜYÜKSOFUOĞLU
- YILIN GOLF ORGANİZASYONU: RİKSE BIRDIE CHALLENGE- CAHİT KAYA
- YILIN ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK UZMANI: EMEL GÜNEŞ
- YILIN İNOVATİF İŞ İNSANI: AHMET TURGUT BURUK
- YILIN FİNANSAL BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ: YULA LABS & YASEMİN GÜLEÇYÜZ
- YILIN FİLM HİKAYESİ: İNTİKAM OYUNLARI & ZEKİ SİNCAR
- YILIN ANA HABER BÜLTENİ: SHOW ANA HABER & RIDVAN BIYIK
- YILIN ERKEK ANA HABER SUNUCUSU: CEM ÖĞRETİR & ATV
- YILIN KADIN OYUNCUSU: ÖZGE ÖZDER
- YILIN DÜETİ: SİNAN GÜLERYÜZ & ÖZGE ÖZDER & SENLE BEN
- YILIN ERKEK OYUNCUSU: GÜRBEY İLERİ
- YILIN MUHABİRİ: YAVUZ OYMAK & ATV HABER MUHABİRİ
- YILIN ERKEK GİYİM TASARIMCISI: ŞİNASİ GÜNAYDIN & ALİ GÜNAYDIN
- MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: BANU NOYAN
- MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: HAKAN YEŞİLSELVİ & HÜSN-Ü ALA CAFE
- MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: ŞENAY ARAÇ DEMİR
- MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: FARUK KARATAŞ
- YILIN ÖĞLE HABER KUŞAĞI SUNUCUSU: MELTEM BOZBEYOĞLU & CNNTÜRK
- YILIN HABER SPİKERİ: MEHMET AYDIN & TGRT HABER
- YILIN DİŞ HEKİMİ: DT. SONAY ÖZTAN GÖKHAN
- YILIN SAĞLIK MERKEZİ: ELİT İSTANBUL TIP MERKEZİ & UZM. DR. MURAT ŞENER
- YILIN İŞLETMECİSİ: MERTCAN BOYLU & YA SONRA
- YILIN STİL VE MARKA DANIŞMANI: HASAN ÖZAY
- YILIN PLATOSU: KİBRİTHANE & TİMUR ÖZDEMİR
- YILIN CEMİYET DERGİSİ: KLASS MAGAZİN & MUAMMER KAPUCUOĞLU
- YILIN KADIN MODACISI: GÜLŞAH SARAÇOĞLU
- YILIN DİKKAT ÇEKEN KADIN POP SANATÇISI: AYÇAM & TOPUKLU SESLERİ
- YILIN ULUSAL DERGİSİ: GÖKTÜRK DERGİSİ & ÜMİT ÖNER
- YILIN VİP TRANSFER FİRMASI: İRFAN TRANSFER & İLHAN ARIK
- YILIN FANTEZİ MÜZİK SANATÇISI: NADİDE SULTAN & ONA SÖYLE
- YILIN PLASTİK VE ESTETİK CERRAHI: DR. CENGİZHAN EKİZCELİ
- YILIN DÖVÜŞ SPORCUSU: AYKHAN MAMMADADOV
- YILIN ŞİFALI TAŞLAR VE BİOENERJİ UZMANI: BELGİN DAL
- YILIN LIFESTYLE PROGRAMI: GÖKAY KALAYCIOĞLU İLE 360 DERECE & 360 TV
- YILIN TOPTAN E - TİCARET PLATFORMU: E- PALET & AYKUL ESEL
- YILIN SİNEMA PROJESİ: SİLÜET & ADEM SİNCAR
- YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI: İBRAHİM YILMAZ
- YILIN LÜKS OTEL ZİNCİRİ: SHANGRİ-LA BOSPHORUS OTEL
- YILIN İNOVATİF MOBİLYA MARKASI: MUYA MOBİLYA LUXURY & MURAT TULGAR
- YILIN ÇIKIŞ YAPAN ORKESTRASI: LOCA ORKESTRASI & BURAK TERZİBAŞOĞLU
- YILIN BİLİŞİM DANIŞMANI: ATAKAN KARATAŞ
- YILIN ARAÇ KAPLAMA FİRMASI: SGB MOTORS & BURAK SEZGİN SİYAM
- YILIN GÜZELLİK KOÇU: TUĞÇE AKDEMİR
- YILIN PİLATES EĞİTMENİ: GÜLŞAH DOĞAN
- YILIN MEDİKAL ESTETİK DOKTORU: DR. KEREM CEM ŞİMŞEK
- KIBRIS'IN BAŞARILI TÜRK RESTAURANTI: DRİFTWOOD BEACH BAR & RESTAURANT / YUSUF IŞIK
- YUNANİSTAN'IN BAŞARILI GENÇ İŞ ADAMI: SAVAŞ BAYRAMOĞLU
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