Dijital dünya bu yıl 14. ’en’lerini seçti! La Mare Collection defilesine büyük ilgi

Düzenlenen törende birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, "Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 14. Dijital Dünyanın Enleri" Ödül Töreni, La Mare Collection defilesi ile büyük ilgi topladı. Türkiye'nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels tarafından on dört yıldır aralıksız gerçekleştirilen gecesiyle,16 Kasım 2023 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Shangri-La Bosphorus İstanbul'da sahne oldu.





La Mare Collection Defilesi Gecenin İlgi Odağı Oldu!

Yaklaşık 1 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede, birçok tescilli modeller yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile La Mare Collection temasıyla yer aldı. Birbirinden renkli sunumlarıyla sahne alan 25 tescilli manken sonrasında La Mare Collection firmasının yönetim kurulu başkanı Özgür Deniz Yılmazer konuşmasıyla ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.







14. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye'nin ilk 4.cü ödül töreni sıralamasına giren ve 1 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören bu sene yine ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak tarafından düzenlenen www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunarken kırmızı halıyı Yağmur Ayaz sundu. Törende başarı plaketleri büyük dikkat çeken isimlerdendi. Bu isimler: Media Stüdyo İlker Uzunalan & Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, Kadir Mıhçı, Ferhat Göktaşlar, Songül Güney, Zafer Tokgöz, Banu Saadet Diyarbakır, Loca Orkestrası, Arda Ok.

ÖDÜL LİSTESİ :





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