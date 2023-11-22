Bu şifreleri sakın kullanmayın! Siber korsanlar bu şifreleri bir saniyede kırıyor! Tüm hesaplarınızı ele geçirebilirler

Siber güvenlik, bireylerin ve şirketlerin dijital varlıklarını korumak adına bilinçli adımlar atmalarını gerektiriyor. Bu şifreler ise hesaplarınızın kolayca çalınmasına neden olabilir. İşte asla kullanmamanız gereken şifreler...

İnternet kullanıcılarının hesaplarını korumak adına önemli bir araç olan şifreler, maalesef birçok kullanıcı tarafından yeterince dikkatli bir şekilde seçilmiyor. Şifre yöneticisi Nordpass, beşinci kez yayınladığı yıllık en çok kullanılan şifreler listesinde Türkiye'den örnekleri de paylaştı.

Nordpass, dünyanın dört bir yanından topladığı 4,3 terabyte veriyi analiz ederek elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye'de en yaygın kullanılan şifre "123456" olarak belirlendi. Bu şifreyi sırasıyla "123456789", "12345678", "123123" ve "000000" gibi basit şifreler takip etti. Uzmanlar, bu tür şifrelerin siber korsanlar tarafından bir saniyeden kısa bir sürede kırılabileceği konusunda uyarıyor.