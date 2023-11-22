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Bu şifreleri sakın kullanmayın! Siber korsanlar bu şifreleri bir saniyede kırıyor! Tüm hesaplarınızı ele geçirebilirler

Günümüz dijital çağında, siber güvenlik her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Ancak, birçok kişi hala güvenli şifre oluşturmanın kritik önemini tam olarak kavramış değil.Türkiye'de en çok kullanılan şifreler ise ortaya çıktı. Uzmanlara göre, basit şifreler dijital hesapları savunmasız hale getiriyor ve siber saldırılara davetiye çıkarıyor. İşte Türkiye'de en çok kullanılan o kolay şifreler...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 22:24 Güncelleme 22 Kasım 2023, 22:24
Bu şifreleri sakın kullanmayın! Siber korsanlar bu şifreleri bir saniyede kırıyor! Tüm hesaplarınızı ele geçirebilirler

Siber güvenlik, bireylerin ve şirketlerin dijital varlıklarını korumak adına bilinçli adımlar atmalarını gerektiriyor. Bu şifreler ise hesaplarınızın kolayca çalınmasına neden olabilir. İşte asla kullanmamanız gereken şifreler...

İnternet kullanıcılarının hesaplarını korumak adına önemli bir araç olan şifreler, maalesef birçok kullanıcı tarafından yeterince dikkatli bir şekilde seçilmiyor. Şifre yöneticisi Nordpass, beşinci kez yayınladığı yıllık en çok kullanılan şifreler listesinde Türkiye'den örnekleri de paylaştı.

Nordpass, dünyanın dört bir yanından topladığı 4,3 terabyte veriyi analiz ederek elde ettiği sonuçlara göre, Türkiye'de en yaygın kullanılan şifre "123456" olarak belirlendi. Bu şifreyi sırasıyla "123456789", "12345678", "123123" ve "000000" gibi basit şifreler takip etti. Uzmanlar, bu tür şifrelerin siber korsanlar tarafından bir saniyeden kısa bir sürede kırılabileceği konusunda uyarıyor.

Nordpass, şifre gücünü platform kategorilerine göre incelediğinde ise video platformlarında kullanılan şifrelerin en zayıf olduğunu belirledi. Film, dizi ve belgesel paylaşım platformlarında kullanılan şifrelerin yüzde 89,8'i siber korsanlar tarafından kolayca kırılabilir nitelikte. Bu platformlarda en çok tercih edilen şifreler arasında yine "123456", "123456789" ve "12345678" dikkat çekiyor.

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

🔒 123456
🔒 123456789
🔒 admin
🔒 12345
🔒 12345678

🔒 123123
🔒 123321
🔒 turktelekom
🔒 asd123
🔒 superonline
🔒 123123123
🔒 1234567890

🔒 1234567
🔒 111111
🔒 123456789a
🔒 1q2w3e4r
🔒 yenisey
🔒 asdasd
🔒 12345678910
🔒 121212

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