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Bahçeye öylesine çit olsun diye dikmişlerdi: Şimdi paraya para demiyorlar!

Mersin'in Erdemli ilçesinden emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Yunus Söner emekli olduktan sonra kendisine gelir kapısı yarattı.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 12:37 Güncelleme 22 Kasım 2023, 12:40
Bahçeye öylesine çit olsun diye dikmişlerdi: Şimdi paraya para demiyorlar!

Hünnap, dikenli dalları sayesinde yaban hayvanlarına karşı doğal bir çit görevi görmesiyle bilinirken, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sağlayan bir meyvedir. Türkiye'de özellikle Mersin bölgesinde yetişen hünnap, şifa deposu olarak adlandırılan ve kilogramı 40 ile 50 TL arasında değişen değerli bir meyvedir. Obezite başta olmak üzere kemik sağlığını destekleyen pek çok yararı bulunan hünnap, aynı zamanda bazı üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir.

Hünnap meyvesi, içeriğindeki zengin vitamin ve mineraller sayesinde sağlık için pek çok fayda sunuyor. Bu meyve, kemikleri güçlendiren ve kilo kontrolüne yardımcı olan özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, kan dolaşımını hızlandırma ve uykusuzluğa iyi gelme gibi etkileriyle de biliniyor. Bu çok yönlü sağlık yararları, hünnap meyvesini hem tüketiciler hem de üreticiler için değerli kılıyor.

Hünnap Üretimi ve Ekonomik Değeri

Hünnap ağaçları, 4-5 yıllık bir büyüme sürecinden sonra yılda yaklaşık 50-60 kilogram meyve vermektedir. Bu verim, üreticiler için ekonomik bir gelir kapısı oluşturuyor. Hünnap meyvesinin kilogram fiyatının 40-50 TL aralığında olması, üreticilere cazip bir gelir sunuyor. Meyvenin lezzeti ve sağlık yararları, tüketiciler tarafından da takdir ediliyor.

Hünnap, hem taze tüketim hem de çeşitli sağlık ürünlerinin yapımında kullanılıyor. Bu meyvenin tatlı ve aromatik lezzeti, elma ve armut karışımı bir tat sunuyor. Hünnap, doğrudan tüketilebileceği gibi, kurutulmuş formda veya çeşitli gıda ürünlerinde de kullanılabiliyor. Mersin'in Erdemli ilçesinden emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Yunus Söner, hünnap yetiştiriciliğine özel bir örnek teşkil ediyor. Bahçelerinin kenarlarına diktiği hünnap ağaçları, hem çit işlevi görüyor hem de meyve veriyor.

Yunus Söner, hünnap ağaçlarının sağlık açısından birçok faydasının olduğunu ve bu yıl hem verim hem de kalitenin oldukça iyi olduğunu belirtiyor. Ayrıca, genç ağaçların 50-60 kilogram meyve verdiğini ve fiyatların da oldukça iyi olduğunu ifade ediyor.

Hünnap meyvesi, sağlık açısından birçok fayda sağlamasıyla öne çıkıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kolesterolü düzenleyen ve kabızlık gibi problemlere çözüm sunan bu meyve, aynı zamanda obezite ile mücadelede de etkili oluyor. Hünnapın bu özellikleri, sağlıklı bir yaşam tarzı arayışında olanlar için ideal bir doğal besin kaynağı sunuyor.

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