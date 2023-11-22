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7'den 70'e herkesi şaşırtan keşif: Tarlada çil çil altın buldu

Bir mısır tarlası geçtiğimiz ay madeni para koleksiyoncuları için unutulmaz bir keşfe sahne oldu. Bu tarlada, iç savaş döneminden kalan ve milyonlarca dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir altın hazine bulundu.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 13:03 Güncelleme 22 Kasım 2023, 15:11
7’den 70’e herkesi şaşırtan keşif: Tarlada çil çil altın buldu

Keşfedilen bu hazine, 700'den fazla altın sikkeyi içeriyor. Bu sikkelerin 150 yıldan fazla bir süre önce, yani Amerika Birleşik Devletleri İç Savaşı sırasında gömüldüğü düşünülüyor. Sikkelerin günümüzdeki değeri ise milyonlarca dolar olarak tahmin ediliyor.

Nadir Bir Koleksiyon

Louisville şehrindeki bir sikke koleksiyoncusu olan Byrd Saylor, USA Today'e yaptığı açıklamada, bu koleksiyonun nadir bulunan bir keşif olmasının sebebinin, İç Savaş döneminde çok fazla altın sikke üretilmemiş olması olduğunu belirtti. Saylor, savaş zamanlarında insanların paralarını güvende tutmak amacıyla gömmelerinin alışılmadık bir durum olmadığını, ancak bu sikkelerin değerini artıran şeyin, onları çevreleyen gizem olduğunu ifade etti.

Sikkelerin Mükemmel Durumu

Kirler temizlendikten sonra, madeni para uzmanları koleksiyonun çoğunun mükemmel durumda olduğunu tespit ettiler. Sikkeler, sertifika ve derecelendirme için Numismatic Guaranty Company'ye gönderildi. Bazı sikkelerin gömülmeden önce kısa bir süre dolaşımda olduğu, diğerlerinin ise bir bankadan alınıp hiç kullanılmamış olabileceği belirtiliyor.

Gizemli Keşif ve Satış

Bu eşsiz keşfin detayları hala gizemini koruyor. Bulan kişinin ve bulunduğu yerin ayrıntıları halka açıklanmadı. Ancak, sikkelerin ilgilenen koleksiyoncular tarafından satın alınabileceği ifade ediliyor.

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