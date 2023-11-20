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Asansörde cansız bedenleri bulunan anne-kızın ölümünde sır perdesi aralandı! Meğer elleriyle boğup…

Türkiye'nin gündeminde yer alan acı olay Manisa'da yaşandı. Asansör çağıran bina sakinleri kapıyı açtıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştı. Anne-kızın cansız bedenlerini gören komşular hemen polisi aradı. Anne kızı elleriyle boğan katilin kimliği ise herkesin kanını dondurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:47 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:12
Asansörde cansız bedenleri bulunan anne-kızın ölümünde sır perdesi aralandı! Meğer elleriyle boğup…

Korkunç olay,Manisa'nın Salihli ilçesi, Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Bir apartman sakini, sabah saatlerinde komşuları olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ ANLAŞILDI
Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü ve cesetlerinin başka bir yerden asansöre taşındığı anlaşıldı.

ALT KOMŞU ÇIKTI
Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında katil zanlısının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen alt kat komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

A.Y. polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Zanlının işlemlerinin ardından Salihli'ye getirileceği belirtildi.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen ve lisede eğitim gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi.

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