Asansörde cansız bedenleri bulunan anne-kızın ölümünde sır perdesi aralandı! Meğer elleriyle boğup…

Korkunç olay,Manisa'nın Salihli ilçesi, Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Bir apartman sakini, sabah saatlerinde komşuları olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.