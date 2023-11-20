Asansörde cansız bedenleri bulunan anne-kızın ölümünde sır perdesi aralandı! Meğer elleriyle boğup…

Korkunç olay,Manisa'nın Salihli ilçesi, Kocaçeşme Mahallesi 63. Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Bir apartman sakini, sabah saatlerinde komşuları olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜKLERİ ANLAŞILDI
Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü ve cesetlerinin başka bir yerden asansöre taşındığı anlaşıldı.