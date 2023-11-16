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Fenomen Fitness antrenörü Aleyna Küçük'e sevgili şiddeti! Parmaklarını ısırıp bacaklarından yaraladı

Fenomen antrenör Aleyna Küçük, öğrencisinin evinde duş aldı! Genç adamın dairesine gelen kız arkadaşının saldırısına uğradı. Aleyna'nın parmaklarını ısırıp bacaklarından yaraladı. Genç adam ikiliyi ayırmakta zorlanınca polis çağırdı. Şikayetçi olan Küçük "Beni öldürecekti. Şikayetçiyim" açıklamasını yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
Fenomen Fitness antrenörü Aleyna Küçük’e sevgili şiddeti! Parmaklarını ısırıp bacaklarından yaraladı

Aleyna Küçük, Çeşme'de Yunus G. adlı bir gençle tanıştı. Yunus G.'ye spor eğitimi verme konusunda anlaştı.

Genç kadın Yunus D.'nin oturduğu sitenin spor salonunda ders vermeye başladı. Duş almak için genç adamın evine çıktı! Ama bu sırada Yunus G.'nin kız arkadaşı Elvan kapıyı çaldı.

Karşısında bornozlu Aleyna'yı gören genç kız çıldırdı. Aleyna'nın parmaklarını ısırıp bacaklarından yaraladı. Genç adam ikiliyi ayırmakta zorlanınca polis çağırdı. Şikayetçi olan Küçük "Beni öldürecekti. Şikayetçiyim" açıklamasını yaptı.

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