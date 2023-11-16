Fenomen Fitness antrenörü Aleyna Küçük’e sevgili şiddeti! Parmaklarını ısırıp bacaklarından yaraladı

Aleyna Küçük , Çeşme'de Yunus G. adlı bir gençle tanıştı. Yunus G.'ye spor eğitimi verme konusunda anlaştı.

Genç kadın Yunus D.'nin oturduğu sitenin spor salonunda ders vermeye başladı. Duş almak için genç adamın evine çıktı! Ama bu sırada Yunus G.'nin kız arkadaşı Elvan kapıyı çaldı.