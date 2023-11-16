Rus SU-57 ve ABD F-35 karşılaştırması! Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı! Meğer en güçlüsü...

Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı ortaya çıktı. Rusya'nın beşinci nesil jet avcı uçağı Su-57 ve ABD yapımı F-35, birbirinden farklı özelliklere sahip savaş uçakları olarak dikkat çekiyor. İki uçak arasındaki temel farklar ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı. BD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak; Savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından birbirinden ayrılıyor. İşte Rus SU-57 ve ABD F-35 karşılaştırması ve tüm merak edilenler...
🚀 F-35 VS SU-57
🛫 ABD'nin beşinci nesil jet avcı uçağı F-35'i diğer savaş uçaklarından ayıran en önemli özellik tek motorlu olması. Bütün bombaları füzeleri içinde taşıyan bu uçağın manevra yeteneği SU-57'ye göre oldukça az.
⏰ SU-57'nin havada kalış süresi 6 saat iken F-35'in sadece 2,5 saat.
🚁 Rus uçağı SU-57, saatte 2.600 km, ABD yapımı F-35 ise 1.932 km/saat hız yapabilmektedir.
🌐 Havada kalma süresi 5,8 saat olan SU-57'nin Azami savaş yükü 10.000 kg'dır. Azami kalkış ağırlığı 37.000 kg olan uçağın iç yakıt rezervi toplamda 11.100 kg'dır.
🎯 Sukhoi Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini yok etmek için tasarlanmış, Rus yapımı beşinci nesil çok amaçlı bir avcı uçağıdır.