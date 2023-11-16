Rus SU-57 ve ABD F-35 karşılaştırması! Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı! Meğer en güçlüsü...

Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı ortaya çıktı. Rusya'nın beşinci nesil jet avcı uçağı Su-57 ve ABD yapımı F-35, birbirinden farklı özelliklere sahip savaş uçakları olarak dikkat çekiyor. İki uçak arasındaki temel farklar ise en sık aratılanlar arasında yerini aldı. BD ve Rusya'yı temsil eden bu iki uçak; Savaş, manevra, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırıları ve radar sistemi açısından birbirinden ayrılıyor. İşte Rus SU-57 ve ABD F-35 karşılaştırması ve tüm merak edilenler...