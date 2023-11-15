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Kışlık patates ve soğan saklama yöntemi! Asla filizlenmeyecek ve yumuşamayacak! 7-8 ay boyunca taptaze bırakan yöntem

Kış ayları geldiğinde, sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında bulunan patates ve soğanları uzun süre taze tutmak, evde uygulanan basit yöntemlerle mümkün! Kışlık patates ve soğanları çuvallarla aldıysanız bu şekilde saklayarak ilk günkü gibi taze kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte, kışlık patates ve soğanlarınızı taze ve sağlıklı bir şekilde muhafaza etmenin haber detayları...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 19:41 Güncelleme 15 Kasım 2023, 19:41
Kışlık patates ve soğan saklama yöntemi! Asla filizlenmeyecek ve yumuşamayacak! 7-8 ay boyunca taptaze bırakan yöntem

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişi kışlık patates ve soğan almaya yöneldi. Ancak, bu ürünleri uzun süre saklamak ve filizlenmeyi, pörsümeyi önlemek herkes için önemli bir sorun. İşte, kışlık patatesin filizlenmemesi için pratik çözümler...

ELMA ÇÖZÜMÜ: FİLİZLENMEYE SON!

Patates ve soğanları saklarken aralarına elma koymak, yapılan araştırmalara göre en etkili çözümlerden biri. Elma, içerdiği özel maddeler sayesinde patatesin ve soğanın filizlenmesini önler. Bu nedenle, alışverişinizi yaparken bir miktar elma da eklemeyi unutmayın!

AYRI SAKLAMA: PATATES VE SOĞAN YAN YANA DURMASIN!

Patatesin soğanın kokusundan etkilendiği ve bu etkileşimin bozulmaya yol açtığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle, kışlık patates ve soğanlarınızı kesinlikle ayrı kaplarda muhafaza edin. Ayrıca, serin bir ortamda ve güneş ışığından uzakta saklanmalarına dikkat edin.

ÇUVAL İÇİNDE DEĞİL, HAVA ALABİLİR KAPLARDA SAKLAYIN!

Patates ve soğanları çuval içinde değil, hava alabilir kaplarda saklamak önemlidir. Bu sayede ürünlerin nemini muhafaza edebilir ve daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

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