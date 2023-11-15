Kışlık patates ve soğan saklama yöntemi! Asla filizlenmeyecek ve yumuşamayacak! 7-8 ay boyunca taptaze bırakan yöntem

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişi kışlık patates ve soğan almaya yöneldi. Ancak, bu ürünleri uzun süre saklamak ve filizlenmeyi, pörsümeyi önlemek herkes için önemli bir sorun. İşte, kışlık patatesin filizlenmemesi için pratik çözümler...

ELMA ÇÖZÜMÜ: FİLİZLENMEYE SON! Patates ve soğanları saklarken aralarına elma koymak, yapılan araştırmalara göre en etkili çözümlerden biri. Elma, içerdiği özel maddeler sayesinde patatesin ve soğanın filizlenmesini önler. Bu nedenle, alışverişinizi yaparken bir miktar elma da eklemeyi unutmayın!