Çay ve KARANFİL ile beyaz saçlardan KURTUL! Doğal saç boyama! Sadece 8 günde beyazlara veda edin

Saç bakımında doğallığı tercih edenler için pratik ve etkili bir çözüm olan bu ev yapımı saç boyası beyazlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak. Saçlarınıza doğal bir parlaklık ve sağlık katmak için bu tarife göz atın! İşte detaylar...
Saç bakımında doğallığı tercih edenler için pratik ve etkili bir çözüm olan bu ev yapımı saç boyası beyazlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak. Saçlarınıza doğal bir parlaklık ve sağlık katmak için bu tarife göz atın! İşte detaylar...
Malzemeler
1 bardak kaynar su
2 yemek kaşığı siyah çay
1 yemek kaşığı karanfil
4 yemek kaşığı kına
1 yemek kaşığı çörek otu yağı
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
🔺Bir bardak kaynar suyu en büyük kavanoza boşaltın.
🔺Üzerine 2 yemek kaşığı siyah çay ve 1 yemek kaşığı karanfili ekleyin. Kaliteli çay kullanımı sonucu etkiler.
🔺Karışımı güzelce karıştırın ve kavanozun kapağını kapatın. En az altı saat bekletin, tercihen bir gece.
🔺Süzgeç yardımıyla karışımı süzün ve içindeki malzemeleri ayırın.
🔺4 yemek kaşığı kınayı eliyerek karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.
🔺1 yemek kaşığı çörek otu yağı, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ekleyin. Yeniden karıştırın.
🔺Karışıma sıcak su ekleyerek kıvamını ayarlayın.
🔺Kavanozun kapağını kapatın ve yaklaşık bir saat boyunca bekletin, malzemelerin özleşmesini sağlayın.
📌Bu doğal saç boyasını saç diplerine uygulayarak beyazları kapatın. Uygulama sonrasında saçları en az 3 saat boyunca sarmalı ve ardından boyayı saçtan atmalısınız. İkinci uygulamada daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.
📍 Not: Bu boyayı haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Saçlarınızda açık yara varsa kullanmamanız önerilir.