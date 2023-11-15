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Çay ve KARANFİL ile beyaz saçlardan KURTUL! Doğal saç boyama! Sadece 8 günde beyazlara veda edin

Saç boyalarının içinde bulunan zararlı kimyasallardan kaçınmak ve sağlıklı bir saç bakımı yapmak isteyenler için harika bir çözüm var. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal saç boyası tarifi ile saçlarınıza iyi bakabilir, beyazları kapatabilirsiniz. Uygulaması oldukça basit olan bu doğal saç boyası tarifi, saç renginizi değiştirmek istemeyen ancak beyazları kapatmak isteyenler için ideal bir seçenek. Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu doğal boyayla, kimyasal içerikli saç boyalarının zararlı etkilerinden kaçınabilirsiniz. İşte saçtaki beyazları kapatmanın en iyi çözümü...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 18:33 Güncelleme 15 Kasım 2023, 18:33
Çay ve KARANFİL ile beyaz saçlardan KURTUL! Doğal saç boyama! Sadece 8 günde beyazlara veda edin

Saç bakımında doğallığı tercih edenler için pratik ve etkili bir çözüm olan bu ev yapımı saç boyası beyazlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak. Saçlarınıza doğal bir parlaklık ve sağlık katmak için bu tarife göz atın! İşte detaylar...

Malzemeler

1 bardak kaynar su
2 yemek kaşığı siyah çay
1 yemek kaşığı karanfil
4 yemek kaşığı kına

1 yemek kaşığı çörek otu yağı
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

🔺Bir bardak kaynar suyu en büyük kavanoza boşaltın.

🔺Üzerine 2 yemek kaşığı siyah çay ve 1 yemek kaşığı karanfili ekleyin. Kaliteli çay kullanımı sonucu etkiler.

🔺Karışımı güzelce karıştırın ve kavanozun kapağını kapatın. En az altı saat bekletin, tercihen bir gece.

🔺Süzgeç yardımıyla karışımı süzün ve içindeki malzemeleri ayırın.

🔺4 yemek kaşığı kınayı eliyerek karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

🔺1 yemek kaşığı çörek otu yağı, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ekleyin. Yeniden karıştırın.

🔺Karışıma sıcak su ekleyerek kıvamını ayarlayın.

🔺Kavanozun kapağını kapatın ve yaklaşık bir saat boyunca bekletin, malzemelerin özleşmesini sağlayın.

📌Bu doğal saç boyasını saç diplerine uygulayarak beyazları kapatın. Uygulama sonrasında saçları en az 3 saat boyunca sarmalı ve ardından boyayı saçtan atmalısınız. İkinci uygulamada daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

📍 Not: Bu boyayı haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Saçlarınızda açık yara varsa kullanmamanız önerilir.

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