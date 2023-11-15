20 dakikada evde botoks yapın! 2 malzemeyle anında yüz germe formülü! İğnesiz, ameliyatsız mucize yöntem

Kırışıklıklar için pahalı kremler, serumlar ve botok iğnelerine gerek yok. İşte doğal yöntemlerle yüzünüzü gençleştirmeye yardımcı olacak o yöntem...
Kırışıklıklar için pahalı kremler, serumlar ve botok iğnelerine gerek yok. İşte doğal yöntemlerle yüzünüzü gençleştirmeye yardımcı olacak o yöntem...
KOLAYCA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ YAŞLANMA KARŞITI MASKE 🥚
Hazırlanışı
İlk adım olarak, 4-5 adet aspirini ezerek toz haline getirin. 🌀
Ezilmiş aspirin tozuna bir yumurta akı ekleyin. 🥚
Karışımı iyice homojen hale gelene kadar karıştırın. 🌪
Uygulanışı
🧼 Yüzünüzü temizleyerek maskeye hazırlık yapın.
👀 Hazırladığınız karışımı yüzünüze eşit bir şekilde uygulayın, göz çevresini ve dudakları pas geçerek sürmeye özen gösterin.
⏰ Maskeyi yüzünüzde 15 dakika kadar bekletin, bu süre zarfında cildinizdeki etkilerini hissedeceksiniz.
💦 Bekleme süresi sona erdiğinde, maskeyi ılık su ile nazikçe yıkayın ve cildinizi kurulayın.
MUZ MASKESİ MUCİZESİ
Muz, içerdiği A, B, ve E vitaminleri ile cildi beslerken, potasyumuyla nemlendirici görevi görür. Muzun içinde bulunan B vitamini de yaşlanmayı önler. Bir muzu ezip, içine bir çay kaşığı portakal suyu ve bir çay kaşığı sade yoğurt ekleyerek hazırlayacağınız muz maskesini yüzünüze uygulayarak 15-20 dakika bekleyin. Ardından bol suyla yıkayın.
LİMON-BAL KARIŞIMI
Evden çıkmadan önce veya makyaj yapmadan önce kullanılabilen limon-balm karışımı, içerdiği balın nemlendirici etkisiyle cildi korurken, limon da kollajen üretimini artırarak kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI
Hindistancevizi yağı ve zeytinyağını karıştırarak hazırlayacağınız bu doğal karışım, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Yatmadan önce cildinize uygulayarak gece boyunca cildinizin yenilenmesine destek olabilirsiniz.
ALOE VERA JELİ
Aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edilen jel, cildi yenileyici etki sunar. Güneşten kaynaklanan hasarları iyileştirme özelliği ile bilinen aloe vera jeli, cildinizi rahatlatır ve gençleştirir. Ancak kullanmadan önce uzmanınıza danışmak önemlidir.
PATATES MASKESİ
Patates, A, C, B vitaminleri, demir ve fosfor içerir. Bu zengin içeriği sayesinde, patates maskesi ince çizgilerin kaybolmasına yardımcı olabilir. Bir pamuk yardımıyla cildinize patates suyu sürün, 15 dakika bekleyin ve ardından yıkayın. Cildinize sağlıklı bir parlaklık kazandıracak ve kırışıklıkları uzak tutacaktır.