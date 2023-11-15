20 dakikada evde botoks yapın! 2 malzemeyle anında yüz germe formülü! İğnesiz, ameliyatsız mucize yöntem

MUZ MASKESİ MUCİZESİ Muz, içerdiği A, B, ve E vitaminleri ile cildi beslerken, potasyumuyla nemlendirici görevi görür. Muzun içinde bulunan B vitamini de yaşlanmayı önler. Bir muzu ezip, içine bir çay kaşığı portakal suyu ve bir çay kaşığı sade yoğurt ekleyerek hazırlayacağınız muz maskesini yüzünüze uygulayarak 15-20 dakika bekleyin. Ardından bol suyla yıkayın.

LİMON-BAL KARIŞIMI Evden çıkmadan önce veya makyaj yapmadan önce kullanılabilen limon-balm karışımı, içerdiği balın nemlendirici etkisiyle cildi korurken, limon da kollajen üretimini artırarak kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI VE ZEYTİNYAĞI KARIŞIMI Hindistancevizi yağı ve zeytinyağını karıştırarak hazırlayacağınız bu doğal karışım, ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Yatmadan önce cildinize uygulayarak gece boyunca cildinizin yenilenmesine destek olabilirsiniz.

ALOE VERA JELİ Aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edilen jel, cildi yenileyici etki sunar. Güneşten kaynaklanan hasarları iyileştirme özelliği ile bilinen aloe vera jeli, cildinizi rahatlatır ve gençleştirir. Ancak kullanmadan önce uzmanınıza danışmak önemlidir.