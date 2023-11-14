Tam 9 milyar insanın katili oldular! Her biri birer ölüm makinesi! Dokundukları yeri tarumar ediyorlar

Dünya genelinde birçok canlı türü, insanlar için potansiyel tehlike arz eden özelliklere sahiptir. Bu canlılarla yaşanan karşılaşmalar, insanların hayatında ciddi riskler oluşturabilir. İşte dünyanın dört bir yanında insanlar için tehlike oluşturan ölümcül canlılar...

ÖLÜM AVCISI AKREP

Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun kara akreplerinden daha zehirli olan ölüm avcısı akrep türü, akrep ile ilgili ölümlerin yüzde 75'inden sorumludur. 🦂