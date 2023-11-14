Tam 9 milyar insanın katili oldular! Her biri birer ölüm makinesi! Dokundukları yeri tarumar ediyorlar

DENİZ YILANI
İğnesinde 200'den fazla zehir barındıran deniz yılanları, gündüzleri denizde, geceleriyse sahilde avlanarak yaşar. Zehirleri, bir insanı kısa sürede öldürecek kadar güçlüdür. 🐍
KAYA BALIĞI
Dikenlerine basılması halinde ölümcül etkiye sahip olan kaya balığı, dünyanın en ölümcül hayvanları arasında yer alır. Bu balık, görünüşünden ziyade tehlikeli dikenleriyle bilinir. 🐡
KARA MAMBA YILANI
Dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kara mamba, Afrika'nın anavatanıdır. Yüz ve gövdeden ısırılması halinde bir insanı 20 dakikada öldürebilen bu yılan, doğal yaşam alanlarında ciddi bir tehdit oluşturur. 🐍
KUTU DENİZANASI
Dünyanın en zehirli canlısı olan kutu denizanası, Hint Pasifiği'nde yaşar ve zehrini kullanarak bir insanı kısa sürede öldürebilir. 🌊🔵
KIRBAÇ YILANI
Afrika'da "ağaç yılanı" olarak bilinen kırbaç yılanı, küçük boyuna rağmen son derece zehirli bir yılandır. 🐍
BALON BALIĞI
Balon balığı olarak da bilinen bu türün eti oldukça zehirlidir.