Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı! Rus SU-57 ve ABD F-35 karşılaştırması! Meğer en güçlüsü...

HAYALET RADAR SİSTEMİ Su-57 savaş uçağı, kompozit malzemelerin geniş kullanımı ile gizli teknolojiye sahiptir, süpersonik bir seyir hızı geliştirme yeteneğine sahiptir ve güçlü bir yerleşik bilgisayar dahil olmak üzere en gelişmiş yerleşik radyo-elektronik ekipmanla donatılmıştır. Geliştirilmiş radar sistemi ile hayalet savaş uçağı olarak öne çıkmaktadır. 🛰️ Hayalet radar sistemi; Uçakların radara yakalanmadan düşman bölgesine geçebilmesini sağlar.

🛰️ Havada kalma süresi 2 saat 36 dakika olan F-35'in iç yakıt rezervi 8.391 kg'dır. F-35'in en önemli avantajı ise radara görünmeden düşman sahasına girebilmesi.

🔄 SÜPER MANEVRA KABİLİYETİ Su-57 uçaklarının ön plana çıkan bir diğer özelliği de ileri derecede manevra yapabilme kabiliyetidir. F35 uçakları, dördüncü nesil jet avcı uçakların teknolojik özellikleri arttırılarak üretilmiştir. F35 uçaklarda yer almayan süper manevra kabiliyeti, yüksek G manevrası ile ileri performans gösterebilen Su-57 uçağını öne çıkarmaktadır. F35 karadaki hedeflerin vurulmasına yönelik geliştirilmiş bir uçaktır. Su-57 ise yüksek manevra kabiliyeti sayesinde düşman uçaklarla mücadele edebilmek için tasarlanmıştır. Üstün teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş bu İki uçak farklı amaçlarla kullanılmaktadır.

🌐 TASS'ın haberine göre; Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, 2024'ün sonlarına kadar 22 Su-57 avcı uçağı alacak ve Rus Silahlı Kuvvetleri'ndeki sayıları 2028'e kadar 76'ya çıkacak. İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI | 2023 listesi güncellendi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte güncel sıralama...