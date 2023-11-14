Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Çiftin avukatından tutukluluk kararına itiraz

İFADELER ORTAYA ÇIKTI Dilan Polat ile Engin Polat'ın emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Dilan Polat'ın sorgu sırasında ağladığı ve bütün şirket hareketlerinden eşi Engin Polat ile muhasebecilerin ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Polat çiftinin aylık gelirlerinin 150 ile 200 bin lira olarak beyan ettikleri Engin Polat'ın suçlamaları kabul etmediği, çiftin adres değişikliğini ise çocuklarının okulları için yaptığını söylediği belirtildi.

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve eşi Engin Polat 'ın sosyal medyada, lüks ve gösterişli hayatlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar aylarca Türkiye kamuoyunu meşgul etti.

BEN REKLAM YÜZÜYÜM

Dilan Polat ifadesi sırasında kendisine sorulan para giriş çıkış sorularına, "Ben reklam yüzüyüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün ticari işleri Engin yapar. Tüm işleri eşim ve muhasebeciler takip ediyor" dedi. Ayrıca Dilan Polat'ın tüm ifade boyunca ağladığı öğrenildi.

FARKI AÇIKLAYAMADILAR

Dilan ve Engin Polat aylık gelirlerinin 150 – 200 bin arasında olduğunu söyledi. Ancak çiftin satılan ürünlerle faturalandırılan ürünler arasındaki farkın açıklayamadıkları öğrenildi. Çiftin Avukatı Ahmet Gün'ün aylık gelirini 300 bin olarak beyan ettiği öğrenildi. Gün'ün ayrıca ifadesinde, "Bana ne dediyseler onu yaptım" dediği öğrenilirken, Dilan ve Engin Polat'ın da ifade sırasında sorulan sorulara, "Ahmet Gün ne dediyse onu yaptık" dedikleri öğrenildi.