Yağışlardan sonra kar geliyor! Uzmanlar SAAT VERDİ! İstanbul’da yaşayanlara UYARI ANONSU! 17 ilde felaket alarmı

İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış uyarısı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanları peş peşe açıklamalarda bulunuyor. İşte güncel hava durumu ve tüm merak edilenler...
İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış uyarısı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanları peş peşe açıklamalarda bulunuyor. İşte güncel hava durumu ve tüm merak edilenler...
13 İL İÇİN SARI ALARM
Bugün, Türkiye genelinde Batı ve Kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İstanbul için "Montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Yağışlar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinde görülecek.
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
SAAT VERİLDİ!
Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in mesajları şu şekilde:
"Bugün Pazartesi; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta, Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış var. Öğleden sonra rüzgar Marmara'da kuzeyden kuvvetli, Anadolu'da lodostan kuvvetli esecek."
AKŞAM 10C'YE DÜŞECEK!
İstanbul yağmurlu, öğlen saatlerinde yağış şiddetini artıracak. Su baskını ve dere taşkını riski var. Yağışın artmasıyla birlikte rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Bugün montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın. Sıcaklık 16C, akşam 10C'ye düşecek.
VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
İSTANBUL'DA KAR O TARİHTE YAĞACAK
Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul ve Ege bölgesi için şuan söz konusu değil. Anadolu'da bu hafta ve önümüzdeki hafta kar var. Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas'ta kar var. İstanbul'da muhakkak kar yağacak ama ne zaman göreceğimize gelirsek Ocak, Şubat gibi mümkün"