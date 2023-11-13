Yağışlardan sonra kar geliyor! Uzmanlar SAAT VERDİ! İstanbul’da yaşayanlara UYARI ANONSU! 17 ilde felaket alarmı

SAAT VERİLDİ! Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. Orhan Şen'in mesajları şu şekilde: "Bugün Pazartesi; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta, Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış var. Öğleden sonra rüzgar Marmara'da kuzeyden kuvvetli, Anadolu'da lodostan kuvvetli esecek."

AKŞAM 10C'YE DÜŞECEK! İstanbul yağmurlu, öğlen saatlerinde yağış şiddetini artıracak. Su baskını ve dere taşkını riski var. Yağışın artmasıyla birlikte rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Bugün montsuz, kazaksız ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın. Sıcaklık 16C, akşam 10C'ye düşecek.

VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN UYARI İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İSTANBUL'DA KAR O TARİHTE YAĞACAK Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul ve Ege bölgesi için şuan söz konusu değil. Anadolu'da bu hafta ve önümüzdeki hafta kar var. Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas'ta kar var. İstanbul'da muhakkak kar yağacak ama ne zaman göreceğimize gelirsek Ocak, Şubat gibi mümkün"