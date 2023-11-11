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Vahşetle göz göze! Çocukluk arkadaşını öldürdü: Eşimle göz göze geldi...

B.Y, tartıştığı çocukluk arkadaşı A.K’yı 8 yerinden bıçaklayarak katletti. İfadesi ise pes dedirtti: Eşim ve A’ın göz göze geldiğini görünce aldattığını düşündüm. Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Kasım 2023 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:01
Vahşetle göz göze! Çocukluk arkadaşını öldürdü: Eşimle göz göze geldi...

Kan donduran olay, 5 ay önce Konya Karatay'da yaşandı. B. Y (35), çocukluk arkadaşı A.K (35) tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Y, arkadaşını vücudunun 8 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan A.K, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Kaçan katil zanlısı, polis tarafından Antalya'da yakalandı. Ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'DEDİKODULARI DUYDUM'
B.Y, 'kasten öldürme' suçundan Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Y, K'yı eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü anlattı. İfadeleri pes dedirtti. "Eşim beni aldatıyordu. Mahallede eşim ve A.'nın yattığı dedikoduları çıkıyordu. Olaydan bir gün önce eşim işe tek başına gitti. Dönüşte de A. ile birlikte eve geç geldi. Evin bahçesinde konuşuyorduk. Eşim ve Alkan'ın göz göze geldiğini gördüm. Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'' dedi.

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