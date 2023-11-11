'Rüya' gibi mucize! “Öldü” dendi: 400 gramlık "Rüya" bebek evine kavuştu

Burdur 'da yaşayan Hacer- Emrah Candan çifti 6 yıl önce evlendi. Bir evlatları olsun istedi, Çocukları olmayınca tüp bebek tedavisi denedi. Sonuç pozitifti. Ancak genç kadın hamileliğin henüz 22. haftasında sancılanınca hastaneye yetiştirildi.







Erken doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Doktorlar 400 gram doğan bebeğin öldüğünü söyledi. Aile doğum belgesini almaya gittiğinde bebeklerinin yaşadığını öğrenince çok sevindi. Evlatlarına Asel Rüya adını verdi. Ve Asel Rüya, 154 gün sonra 2 kilo 930 grama ulaşınca taburcu edilerek evine getirildi. Anne Hacer Candan "Rüya kollarımda... Ona kavuştuğum için çok mutluyuz" dedi.