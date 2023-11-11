Maden suyunu içerken sakın bu hatayı yapmayın! Uzmanlar uyarıyor! Mideniz bile delinebilir

Her gün pek çok kişi tarafından tercih edilen maden suyu, içeriğindeki değerli bileşenler sayesinde sağlıklı bir yaşamın destekçisi olabilir. Ancak, bu içeceği tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar ortaya çıktı. İşte maden suyu içmeden önce dikkat etmeniz gereken o detay...