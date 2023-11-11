PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bunu okuduktan sonra ilk yemeğiniz menemen olacak! Parmak yalatan en lezzetli menemen tarifi! Meğer püf noktası...

Türk mutfağının eşsiz bir lezzeti olan menemen, sıcak yaz günlerinden kışın soğuk günlerine kadar her daim sofralardaki yerini koruyan bir başyapıttır. İçinde barındırdığı taze sebzeler ve yumurtanın muhteşem uyumuyla herkesin favorisi haline gelen menemen, özellikle ev hanımlarının maharetli ellerinden çıkarak sofralara şenlik katıyor. Bugün, menemenin sırlarını açığa çıkaracak, her evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif sunuyoruz. İşte en lezzetli menemen tarifi ve püf noktaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 22:52 Güncelleme 11 Kasım 2023, 22:52
Bunu okuduktan sonra ilk yemeğiniz menemen olacak! Parmak yalatan en lezzetli menemen tarifi! Meğer püf noktası...

! Taze sebzelerin dansıyla damaklarınızı şenlendirecek, yumurtanın enfes kıvamıyla sofralarınıza ayrıcalık katacaksınız. Pratik ve lezzetli tarifimizle menemen yapımını bir adım öteye taşıyın. İşte en lezzetli menemenin sırrı...

LEZZETLİ MENEMENİN PÜF NOKTALARI

🔸Soğan kullanımı damak tadına bağlıdır.
🔸Menemeni zenginleştirmek için sucuk ve kaşar ekleyebilirsiniz.
🔸Biberleri ince doğramak homojen lezzet sağlar.


🔸Kapak kullanarak malzemelerin hızla yumuşamasını sağlayabilirsiniz.
🔸Tereyağı, menemene daha lezzetli bir tat katar.
🔸Biberlerin iç kısımlarını çıkarmak damak zevkinize bağlıdır.
🔸Yumurtaları çırptıktan sonra eklemek, az karıştırarak pişirmenize olanak tanır.

Malzemeler

4 adet orta boy domates 🍅
4 adet yeşil biber 🌶️
1 adet büyük boy soğan (isteğe bağlı) 🧅
4 adet yumurta 🍳
2 yemek kaşığı sıvı yağ 🌿
Tuz, karabiber 🧂
İsteğe bağlı olarak beyaz peynir veya kaşar peyniri 🧀

Yapılışı

Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın.
Soğanı ince doğrayın ve tavaya ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.
Yeşil biberleri ince şeritler halinde kesin ve tavaya ekleyin. Biberler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Tavaya ekleyip suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin.

Baharatları ekleyin. Tuz ve karabiberi damak zevkinize göre ayarlayın.
Tavanın üzerine yumurtaları kırın. Yumurtaları karıştırmadan, tavanın kapağını kapatın.
Yumurtaları isteğinize bağlı olarak az veya çok pişmiş olarak servis edebilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak üzerine beyaz peynir veya kaşar peyniri ekleyebilir, erimesini sağlayabilirsiniz.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Riyad’da Gazze zirvesi! Başkan Erdoğan’dan İsrail’e tepki: Tazminat ödemeli... | GARANTÖRLÜK İÇİN HAZIRIZ
Özgür Özel’in A takımı belli oldu! Kasa Ekrem İmamoğlu’nun adamı Özgür Karabat’ta... YPG’ye terör örgütü diyemeyen Selin Sayek Böke listede
Hatayspor Galatasaray’ı mağlup etti! İşte yaşananlar
SON DAKİKA