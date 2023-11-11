Bunu okuduktan sonra ilk yemeğiniz menemen olacak! Parmak yalatan en lezzetli menemen tarifi! Meğer püf noktası...

Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın. Soğanı ince doğrayın ve tavaya ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Yeşil biberleri ince şeritler halinde kesin ve tavaya ekleyin. Biberler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin. Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Tavaya ekleyip suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin.

Baharatları ekleyin. Tuz ve karabiberi damak zevkinize göre ayarlayın.

Tavanın üzerine yumurtaları kırın. Yumurtaları karıştırmadan, tavanın kapağını kapatın.

Yumurtaları isteğinize bağlı olarak az veya çok pişmiş olarak servis edebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak üzerine beyaz peynir veya kaşar peyniri ekleyebilir, erimesini sağlayabilirsiniz.