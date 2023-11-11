Almanların yıllardır uyguladığı tarif: Damar tıkanıklığına yağ çözücü etki edecek! 65 yaş üzerine doğal şifa

Kanı temizleyen mucize formül! Bu iki güçlü baharatın birleşimi, kan temizliyor, iyileşme sürecini hızlandırıyor ve sağlığı adeta ikiye katlıyor. İşte detaylar...
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SAĞLIK KAYNAĞI: ZENCEFİL VE ZERDEÇALIN ŞİFALI GÜCÜ
Zerdeçalın içerdiği curcumin adlı bileşik, vücuttaki iltihaplanma ve enfeksiyonlarla savaşma yeteneği ile öne çıkıyor. Ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine de destek oluyor. Zencefilin ise antioksidanları, kalp ve damar sağlığı için önemli faydalar sunuyor.
EVDE KOLAYCA HAZIRLANABİLEN MUCİZE İÇECEK!
Malzemeler
1 litre içme suyu
Kabuğu soyulmuş 4 limon (mümkünse organik)
Küçük bir parça zencefil ve zerdeçal
4 diş sarımsak
Hazırlık
Lavaboda limonları fırçalayın ve zencefili ile zerdeçalı yıkayın. Dilimlere ayırıp bir kaba alın.
Soyulmuş sarımsakları ekleyin ve diğer malzemelerle birlikte blendere koyun.
İyice karıştırıp tencereye koyun. Doğranmış malzemeleri suyla dökün ve ısıtın, ancak kaynamalarına izin vermeyin.
Soğuyan sıvıyı bir süzgeçten geçirin ve şurubu cam şişelere dökün. Çözeltiyi buzdolabında saklayın.
Kullanım Önerisi
Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayın.
Günde yarım bardak şurubu aç karnına veya yemekten 2 saat önce içebilirsiniz.
En iyi sonuçlar için, çözümü 3 hafta boyunca düzenli olarak tüketmek önerilir. Tedaviyi tekrar etme ihtiyacı hissedilirse, bir hafta ara verildikten sonra tekrarlanabilir.