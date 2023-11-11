Almanların yıllardır uyguladığı tarif: Damar tıkanıklığına yağ çözücü etki edecek! 65 yaş üzerine doğal şifa

Hazırlık

Lavaboda limonları fırçalayın ve zencefili ile zerdeçalı yıkayın. Dilimlere ayırıp bir kaba alın.

Soyulmuş sarımsakları ekleyin ve diğer malzemelerle birlikte blendere koyun.

İyice karıştırıp tencereye koyun. Doğranmış malzemeleri suyla dökün ve ısıtın, ancak kaynamalarına izin vermeyin.

Soğuyan sıvıyı bir süzgeçten geçirin ve şurubu cam şişelere dökün. Çözeltiyi buzdolabında saklayın.