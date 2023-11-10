Evde kolay borakssız tutkalsız traş köpüksüz SLİME YAPIMI! Slime nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi...

Günlük hayatın getirdiği koşturmaca içinde evde kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir aktivite arıyorsanız, slime yapımı harika bir seçenek olabilir. Temel malzemelerle başlayarak, sadece birkaç adımda renkli ve dokulu slime'inizi oluşturabilirsiniz. Karmaşık süreçlere gerek duymadan, basit adımları takip ederek kendi slime'inizi yaratmak sadece birkaç dakika sürebilir. Peki slime nasıl yapılır?
SLİME NASIL YAPILIR?
Slime her yaştan insanın oynadığı bir ürün haline geldi. Çocuklar için oyun, yetişkinler için ise stres atmaya yardımcı bir ürün olarak biliniyor. Satın almak istemeyenler kendi imkanlarıyla evinde slime yapabilir. İşte malzemeler ve 2 seçenekle slime yapmanın yolu...
MALZEMELER
Tutkal olmadan evde slime yapmak mümkündür. Malzemeler çok basittir. Mısır nişastası, su ve şampuan slimemızın ana malzemeleridir. Ek olarak gıda boyası kullanabilirsiniz. Eğer gıda boyası kullanırsanız slime rengi de değişecektir.