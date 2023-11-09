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Zengin damat geliyor! Bu 4 burcun kısmeti öyle bir açıldı ki! 2024 Ocak ayına kadar

Bu burçlar sene sonuna kadar zengin olacak! Yıldızlar, aşkı ve şansı üzerinize çağırıyor, zengin damat adayları kapınızı çalmaya hazır! Gökyüzündeki gezegen hareketleri, bazı burçları müthiş bir kısmetin içine sürüklüyor. Yıldızlar, aşkı ve şansı beraberinde getiriyor, gökyüzündeki gezegen hareketleri ise bazı burçları adeta kcaklayacak. İşte bu sene sonuna kadar kısmeti açılacak burçlar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 16:00 Güncelleme 09 Kasım 2023, 16:00
Zengin damat geliyor! Bu 4 burcun kısmeti öyle bir açıldı ki! 2024 Ocak ayına kadar

Yıldızlar, aşkı ve şansı çağırıyor, zengin damat adayları kapıları çalacak. İşte yıl sonuna kadar gerçek aşkı bulacak burçlar...

KOÇ BURÇLARI

Bu enerji patlamasında aşkın büyülü dokunuşunu hissedecek. Gökyüzündeki muhteşem uyum, kalplerini ateşle dolduracak. Aynı zamanda finansal konularda da şansları yüksek.

BOĞA BURÇLARI

Bekledikleri aşkın kapısını aralıyor. Hayalinizdeki ilişki, belki de çok daha yakınınızda. Maddi anlamda da güzel gelişmeler söz konusu.

BAŞAK BURÇLARI

Titizlikleri ve çalışkanlıklarıyla hem aşkta hem kariyerde parlıyor. Zorlukların ardından gelen bu dönemde, beklenmedik fırsatlar kapıyı çalabilir.

TERAZİ BURÇLARI

Uyumlu enerjilerle dolu bir döneme giriyor. Belki de beklenmedik bir aşk, kapınızı çalmak için sıradadır. İlişkilerde dengeyi bulma zamanı geldi.

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