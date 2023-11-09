Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisi şoke etti! En uzun ve en kısa ömürlü ayak numarası açıklandı: 37 , 37,5 , 38 , 41 , 44...

Ayak numaranız yaşam sürenizi ortaya çıkarıyor! Cambridge Üniversitesi tarafından ayak numarası ve yaşam süresi hakkında araştırma yapıldı. Yapılan bu araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı. işte detaylar...

AYAK NUMARASI İLE UZUN ÖMÜR ARASINDA BAĞLANTI Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma ayak numarası ve uzun ömür arasındaki bağlantıyla ilişkili oldu. Sonuçlara göre ise 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi.