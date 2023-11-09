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Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisi şoke etti! En uzun ve en kısa ömürlü ayak numarası açıklandı: 37 , 37,5 , 38 , 41 , 44...

Bilim insanlarının yaptıkları son ölçümler oldukça ilgi gördü. Sosyal medyada kullanıcılar yapılan araştırmayı paylaşarak testi kullandı. Buna göre ayak numarası ile insan ömrü arasında bir bağlantı bulundu. Bilim insanlarının yaptıkları son ölçümle birlikte en uzun ve en kısa ömürlü ayak numaraları ortaya çıktı. Peki sizin ayak numaranız hangisi? İşte şaşırtıcı sonuçlar…

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 13:39 Güncelleme 09 Kasım 2023, 13:51
Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisi şoke etti! En uzun ve en kısa ömürlü ayak numarası açıklandı: 37 , 37,5 , 38 , 41 , 44...

Ayak numaranız yaşam sürenizi ortaya çıkarıyor! Cambridge Üniversitesi tarafından ayak numarası ve yaşam süresi hakkında araştırma yapıldı. Yapılan bu araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı. işte detaylar...

AYAK NUMARASI İLE UZUN ÖMÜR ARASINDA BAĞLANTI

Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma ayak numarası ve uzun ömür arasındaki bağlantıyla ilişkili oldu. Sonuçlara göre ise 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi.

Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı. Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi.

Deney, iki yıl boyunca sürdü ve elde edilen bulgular şunlar oldu:

38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar daha uzun yaşama eğilimlidir - 88 ila 90 yaşlarına kadar.

Ancak, 35 ve 42 beden arasına sahip olanlar tam tersine erken ölüm riski taşırlar. Bu gruptaki kadınların çoğu genellikle 65 yaşından önce yaşamlarını yitirir.

Erkekler arasında ise, 42 bedene sahip olanlar daha uzun yaşama eğilimlidir.

Ayrıca, bacakları en azından 45 santimetre olanlar da benzer şekilde uzun yaşama eğilimindedir. Tipik olarak, bu grup erkeklerin yaşam beklentisi 67 ila 69 yıldır.

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