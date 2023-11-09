Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisi şoke etti! En uzun ve en kısa ömürlü ayak numarası açıklandı: 37 , 37,5 , 38 , 41 , 44...

Ayak numaranız yaşam sürenizi ortaya çıkarıyor! Cambridge Üniversitesi tarafından ayak numarası ve yaşam süresi hakkında araştırma yapıldı. Yapılan bu araştırmada, ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkileri incelendi ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı. işte detaylar...
AYAK NUMARASI İLE UZUN ÖMÜR ARASINDA BAĞLANTI
Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma ayak numarası ve uzun ömür arasındaki bağlantıyla ilişkili oldu. Sonuçlara göre ise 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi.
Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı. Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi.
Deney, iki yıl boyunca sürdü ve elde edilen bulgular şunlar oldu:
38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar daha uzun yaşama eğilimlidir - 88 ila 90 yaşlarına kadar.