10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım 2023 Cuma İETT, metro, vapur, tramvay, marmaray bedava mı olacak?

Dolayısıyla bu tarihte toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hizmeti söz konusu değildir. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak. Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti.