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10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım 2023 Cuma İETT, metro, vapur, tramvay, marmaray bedava mı olacak?

10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Törene katılacak birçok kişi İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna cevap arıyor. Peki, İstanbul toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 19:55 Güncelleme 09 Kasım 2023, 19:55
10 Kasım toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım 2023 Cuma İETT, metro, vapur, tramvay, marmaray bedava mı olacak?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla arın ülkemizin dört bir yanında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümü sebebiyle anma törenleri düzenlenecek İşte detaylar...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

10 Kasım'da toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak, aynı ücret tarifesi geçerli olacak. Toplu taşıma araçları dini ve milli bayramlarda ücretsiz hizmet vermektedir. 10 Kasım resmi tatil değildir.

Dolayısıyla bu tarihte toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım hizmeti söz konusu değildir. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak. Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti.

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