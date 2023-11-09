10 Kasım bankalar, kargolar, eczaneler, PTT açık mı? 10 Kasım 2023 Cuma BUGÜN EFT ve havale yapılır mı? Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank...

10 Kasım bankalar açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Arama motorlarına yönelen birçok kişi 10 Kasım bankalar açık mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...
10 Kasım bankalar açık mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Arama motorlarına yönelen birçok kişi 10 Kasım bankalar açık mı sorusuna cevap aramaya başladı. İşte detaylar...
10 KASIM BANKALAR BUGÜN AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatillerimiz arasında yer almıyor.
Dolayısıyla bankalar, kargolar, eczaneler normal çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.
10 KASIM BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?
10 Kasım tarihinde bankalar hafta içi her gün olduğu gibi sabah 09.00, akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
10 KASIM KARGOLAR AÇIK MI?
10 Kasım Cuma günü resmi tatil olmadığından tüm kargolar hizmet vermeye devam edecek.
10 KASIM HASTANELER, ECZANELER,AÇIK MI?
10 Kasım Cuma günü resmi tatil olmadığından tüm hastaneler ve eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
10 KASIM 2023 POSTANE, NOTER, BANKA, ADLİYE, PTT AÇIK MI?
10 Kasım günü tüm postane, noter, banka, adliye ve PTT merkezleri tam gün hizmet verecek.