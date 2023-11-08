THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI! 2023 İstanbul Arnavutköy-Yenişehir THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi PDF indir!

THY Emlak Konut İstanbul Arnavutköy kura çekimi tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. İşte THY Emlak Konut sonuç tarihi ve tüm merak edilenler...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.