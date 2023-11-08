THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI! 2023 İstanbul Arnavutköy-Yenişehir THY Emlak Konut kura sonuçları isim listesi PDF indir!

THY Emlak Konut İstanbul Arnavutköy kura çekimi tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. İşte THY Emlak Konut sonuç tarihi ve tüm merak edilenler...
THY Emlak Konut İstanbul Arnavutköy kura çekimi tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. İşte THY Emlak Konut sonuç tarihi ve tüm merak edilenler...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI
THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:
1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL
2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL
3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL
EMLAK KONUT KONUT PROJESİ ÖZELLİKLERİ
Emlak Konut - THY Arnavutköy Yenişehir evlerinde Kontenjanlar: Engelliler %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, genç %20 kontenjanlar ayrıldı.
%20 Peşinat, 120 Ay Vade, 7.500 TL'den Başlayan Taksitlerle satışa sunulacak.
Daire Seçenekleri: 1+1, 2+1 ve 3+1