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Eski sevgili dehşet saçtı! "Annen ile kardeşini öldürdüm git al"

Eski sevgili dehşet saçtı. Kendisinden ayrılan kadın ile 14 yaşındaki kızını silahla öldürdü. Cani, işte olan Tüzün'ün diğer kızı İ.A.'ya 'Annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende" şeklinde mesaj atıp intihar etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Kasım 2023 Güncelleme 08 Kasım 2023, 07:00
Eski sevgili dehşet saçtı! Annen ile kardeşini öldürdüm git al

İstanbul Bağcılar'da iki kızıyla birlikte yaşayan Filiz Çilingir (42), Barbaros Tüzün (48) ile aşk yaşamaya başladı.

Ancak bir süre sonra Çilingir, Tüzün'den ayrıldı. Şehir dışında olan Tüzün, durumu kabullenemeyerek dün genç kadının yaşadığı binaya geldi.

Kapının açılması üzerine Tüzün, Çilingir ile onu korumak isteyen kızı Selin Akçay'ı (14) öldürdü. Cani, işte olan Tüzün'ün diğer kızı İ.A.'ya 'Annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende" şeklinde mesaj atıp intihar etti.

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