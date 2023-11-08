Eski sevgili dehşet saçtı! "Annen ile kardeşini öldürdüm git al"

Ancak bir süre sonra Çilingir, Tüzün'den ayrıldı. Şehir dışında olan Tüzün, durumu kabullenemeyerek dün genç kadının yaşadığı binaya geldi.

Kapının açılması üzerine Tüzün, Çilingir ile onu korumak isteyen kızı Selin Akçay'ı (14) öldürdü. Cani, işte olan Tüzün'ün diğer kızı İ.A.'ya 'Annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende" şeklinde mesaj atıp intihar etti.