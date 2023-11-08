2 malzemeyle petekleriniz cayır cayır ısınacak! Birçok kombi ustasının kalorifer temizlerken kullandığı yöntem ortaya çıktı! Meğer...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evlerimizi ısıtan kalorifer petekleri, yıllar içinde toz ve kir birikimine maruz kalır. Bu birikim hem ısınma verimliliğini azaltır hem de sağlığınıza zarar verebilir. Kalorifer peteklerinizi temizlemenin basit birkaç adımı sayesinde, daha temiz ve verimli bir ısınma sistemi elde edebilirsiniz. İşte kalorifer peteklerini temizlemeniz için gerekli malzemeler ve adımlar...





Evde Kalorifer Petekleri Nasıl Temizlenir?

Kaloriferi Kapatın: Temizlik işlemine başlamadan önce kaloriferi kapatın ve su akışını kesin. Bu, güvenli bir temizlik için önemlidir.

Kalorifer Kapağını Çıkarın: Kalorifer peteklerinin kapağını çıkarmadan önce kilit sistemi hakkında bilgi sahibi olun. Kilit mekanizmaları farklılık gösterebilir.

Altına Örtü Serin: Temizlik yaparken altına bir örtü sermek, dökülen toz ve kirlerin yerlere yayılmasını engeller.

Elektrikli Süpürge ile Temizleyin: Kalorifer peteği aralarını ve arkasını elektrikli süpürge ile temizleyin. Daha sonra bir sopaya bez geçirerek silin. Ön yüzeyi ise sabunlu su ve temiz bir bezle temizleyin.

Kapakları Kapatın: Temizlik işlemi tamamlandığında, kalorifer peteklerinin kapağını sıkıca kapatın. Böylece petekleriniz paslanmaz ve daha verimli çalışır.