Hamam böcekleri yeniden hortladı! İşte hamam böceklerini yok etmenin 3 yöntemi

Karıncalar, tarçın kokusundan pek hoşlanmazlar ve bu doğal kokunun etkisiyle evinize girmekten kaçınırlar. Bu nedenle, basit bir sprey şişesine su ve tarçın yağı karışımı hazırlayarak, karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek evinizdeki karıncaları uzaklaştırmak için etkili bir yol olabilir.

Ayrıca, toz tarçını karıncaların girdiği bölgelere serpmek de işe yarayabilir. Tarçın, sadece doğal bir karınca kovucu değil, aynı zamanda birçok kişinin sevdiği hoş bir baharattır. Bu nedenle evinizin her köşesine hoş bir tarçın kokusu yayabilirsiniz.