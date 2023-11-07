Canan Karatay haklıymış! Zararlı diye herkes uzak duruyordu! Meğer şifa kaynağıymış

Tıp dünyasının renkli isimlerinden biri olan Dr. Canan Karatay, yıllardır bazı besinleri savunarak sağlık açısından faydalı olduklarını iddia ediyordu. Bugün ise, birçok kişinin uzun yıllar zararlı diye gördüğü bir besin, Karatay'ın önerilerini doğruluyor gibi görünüyor. İşte gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz o besin...

TEREYAĞI ÇOK FAYDALI! Yeni bilimsel araştırmalar, doymuş yağların sağlığımıza zararlı olduğu fikrini değiştirebilecek veriler sunuyor. Araştırmalar, özellikle tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan C15:0 adlı bir doymuş yağ türünün aslında sağlığımıza faydalı olabileceğini gösteriyor. Veteriner Stephanie Venn-Watson'ın yıllar süren çalışması, insanlarla yunuslar arasında yaşa bağlı hastalık riskiyle ilgili önemli benzerlikler bulmuş. Bu da, beslenmenin yaşam kalitesi ve sağlık üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini gösteriyor.