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Canan Karatay haklıymış! Zararlı diye herkes uzak duruyordu! Meğer şifa kaynağıymış

Canan Karatay yıllardır savunuyordu. Sağlığa olan faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Yıllardır zararlı diye görülen bu besin birçok kişinin kara listesinde yer alıyordu. Fakat bu besini gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz kanıtlandı. Canan Karatay bir kez daha haklı çıktı. İşte herkesin zararlı zannettiği şifa deposu o besin...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 22:43 Güncelleme 07 Kasım 2023, 22:49
Canan Karatay haklıymış! Zararlı diye herkes uzak duruyordu! Meğer şifa kaynağıymış

Tıp dünyasının renkli isimlerinden biri olan Dr. Canan Karatay, yıllardır bazı besinleri savunarak sağlık açısından faydalı olduklarını iddia ediyordu. Bugün ise, birçok kişinin uzun yıllar zararlı diye gördüğü bir besin, Karatay'ın önerilerini doğruluyor gibi görünüyor. İşte gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz o besin...

TEREYAĞI ÇOK FAYDALI!

Yeni bilimsel araştırmalar, doymuş yağların sağlığımıza zararlı olduğu fikrini değiştirebilecek veriler sunuyor. Araştırmalar, özellikle tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan C15:0 adlı bir doymuş yağ türünün aslında sağlığımıza faydalı olabileceğini gösteriyor.

Veteriner Stephanie Venn-Watson'ın yıllar süren çalışması, insanlarla yunuslar arasında yaşa bağlı hastalık riskiyle ilgili önemli benzerlikler bulmuş. Bu da, beslenmenin yaşam kalitesi ve sağlık üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini gösteriyor.

HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR!

Araştırmalar, C15:0 bileşiğini daha fazla tüketmenin hastalık riskini azaltabileceğini ve genel sağlığı iyileştirebileceğini ortaya koyuyor. Bu bileşiği artırmak için öneriler arasında tereyağı gibi otla beslenmiş hayvanların ürünlerini tüketmek yer alabilir.

Tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, bazı balık türleri, algler ve mantarlar gibi gıdalar C15:0 düzeylerini yükseltebilir. Ancak, insanlar için ideal miktarı belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Diyet uzmanı Brigitte Zeitlin, doymuş yağın kötü bir şey olmadığını ve asıl önemli olanın bu yağın kaynağı olduğunu vurguluyor. Önerisi, kaliteli tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerini makul miktarlarda tüketmek.

Araştırmalar, yüksek C15:0 seviyelerine sahip yunusların daha sağlıklı yaşadığını gösteriyor. Bu bileşiğin insan sağlığına nasıl etki ettiği hala kesin değil, ancak bu bulgu C15:0 ile insan sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

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