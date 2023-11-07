7 günde 4 KG verdiren sakız! Ender Saraç’tan cayır cayır yağ yaktıran öneri! Bu sakızı çiğneyen iğne ipliğe dönüşüyor

😋 Sandaloz sakızının iştah kesen özelliği sayesinde uzun bir süre tokluk hissi yaşayabilirsiniz. Sandaloz sakızını diyet planına eklemek, daha hızlı yağ yakmak isteyenler için harika bir seçenek olacaktır.
❤️ Sandaloz sakızı, zayıflama sürecinin yanı sıra farklı sağlık problemlerini önleyebilir. Damarların gevşemesini sağlayan özelliğiyle yüksek tansiyonu düşürebilir.
🥤 Dr. Ender Saraç ise bu sakızın sirkeyle birlikte, bir karışım halinde tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Etkili olması için bir çay kaşığı öğütülmüş sandaloz sakızı, 1 bardak içme suyu ve 1 yemek kaşığı elma sirkesinin karıştırılması gerekiyor.
😁 Ağız ve diş sağlığı için olumlu etkileri olan sandaloz sakızı, çürük oluşumunu engelleyen bileşenler içeriyor. Ağız içinde oluşan iltihap ve yaraları önleyerek rahatsız edici kokuları giderebilir.