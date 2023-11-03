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Onca şeye rağmen... Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu'yu!

Metin Akpınar, 82 yaşına bastı! Yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu’nun mesajı oldukça manidardı: Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Onca şeye rağmen... Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu’yu!

Usta oyuncu Metin Akpınar bu kez sanatıyla değil özel hayatıyla gündemi salladı!

36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile sanatçının öz kızı olduğunu kanıtladı.

Duygu ile ikizi Sevgi "Metin Akpınar'ın 35 seneyi bildiğini de şahitlerle kanıtlayacağız!" diyerek sanatçıyı suçladı.

Ve Duygu Nebioğlu dün 82 yaşına basan Akpınar'ın doğum gününü kutladı! Babasının gençlik yıllarından bir kareyi paylaşan Nebioğlu, fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi... Genç kadının vermek istediği mesaj ise herkeste merak uyandırdı... Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın kendilerinden haberdar olduğunu ama hiç ilgilenmediğini iddia etti...

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