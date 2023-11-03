Onca şeye rağmen... Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü kutladı: Anlarsın bu Duygu’yu!

Ve Duygu Nebioğlu dün 82 yaşına basan Akpınar'ın doğum gününü kutladı! Babasının gençlik yıllarından bir kareyi paylaşan Nebioğlu, fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi... Genç kadının vermek istediği mesaj ise herkeste merak uyandırdı... Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın kendilerinden haberdar olduğunu ama hiç ilgilenmediğini iddia etti...