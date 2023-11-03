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Ne yaptın Başkan! İzmir’de 3 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü Manisaspor eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu çıktı

Manisaspor’un eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, 3 kişinin ölümüne yol açtı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Kasım TAKVİM gazetesi yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Ne yaptın Başkan! İzmir’de 3 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü Manisaspor eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu çıktı

İzmir Bornova'da Manisaspor'un eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu (71), dün sabah otomobiliyle giderken ters yönde gittikleri iddia edilen motosikletle çarpıştı. Yola savrulan motosikletteki Mertan Deniz İrez (21) ve Bünyamin Ceylan (21), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan arkadaşları Rüçhan Sami Yüzgeç (20) ise hastanede yaşamını yitirdi. Çubukçu, gözaltına alındı.



ROBIN HOOD DEHŞETİ
İstanbul Beyoğlu'nda 3 kişi, korsan taksicilik yapan Nurullah K.'nin bacağına silah dayadı. Telefonunu çaldı. İnternet bankacılığından da 15 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Şahıslardan Yiğit E, gasp ettiği paraları Taksim'de "Ben Robin Hood'um" diyerek önüne gelene dağıttı. Yaşanan ilginç olay, kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı şahıs, savcılık talimatıyla akıl hastanesine yatırıldı.

FACİA OKUL YOLUNDA GELDİ
Antalya'da lise öğrencisi Melike Oğuz (16), babası Hüseyin Oğuz ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı. Motosiklet, otobüsle çarpıştı. Hastaneye kaldırılan genç kız, 1 haftadan sonra hayatını kaybetti.

ANA YÜREĞİ
Bolu'da uyuşturucu aldıktan sonra kendisini "Mehdi" ilan eden İbrahim Akyol (33), "Allah'ın emrini yerine getireceğim" diyerek annesi Fatma Akyol'u (55) 8 yerinden bıçakladı. Akyol tutuklanırken, anne oğlundan şikayetçi olmadı.



22.8 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 22 milyon 887 bin lira devretti. 5 bilenler 116 bin 23'er, 4 bilenler bin 997'şer, 3 bilenler 95'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.



SINIFTA KANLI OYUN
Son dönemde öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan ve şiddet içeren 'kanlı para' adlı oyun, okullarda yasaklansa da teneffüslerde gizlice oynanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'da birçok okulda bu oyunun oynndığına dikkat çekildi. Psikologlar ve psikiyatristler oyunun tehlikelerine ilişkin aileleri uyarıyor. Oyunun şiddet davranışlarını normalleştirdiğine dikkati çeken Psikiyatrist Uzm. Dr. Aslıhan Eslek, "Bu tür davranışların normalleşmesi kişilerin dürtüsel eğilimlerinin, risk alma davranışının artmasına ve belki bağımlılıklara kadar giden süreçlere yol açabilir" dedi. Bir madeni paranın etrafını keskinleştirerek sıra üzerinde oynanan bu oyuna karşı velilere ve öğretmenlere büyük görev düşüyor.



SUÇ ORTAĞISINIZ
ABD'li oyuncu ve BM eski İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Gazze'deki katliamlara isyan etti."Her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyen dünya liderlerinin yaşanan suçlara ortak olduğunu" dile getirdi.



AĞLATAN VAHŞET
Dünyaca ünlü Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, WTA Finali'ni kazandı. Ödül töreninde Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında gözyaşlarını tutamadı. " Bu galibiyete sevinemedim. Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğünü görmek çok üzücü. Ödül paramın bir kısmını Filistinliler'e bağışlayacağım. Bu siyasi bir mesaj değil, insanlıktır. Dünyada barış istiyorum" dedi.



BEN KAÇAR ABLA
İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sürekli "CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz" dedi. Tepki oklarını üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.



VEKİLX
CHP'DE yarın yapılacak Kurultay'da saflar iyice netleşti. Kılıçdarıglu'na destek amacıyla önceki gün Milletvekilleri bir araya geldi. Yapılan açıklamada, imza sayısının 95 olduğu bildirildi. Ancak görüntülere sadece 59 vekilin girdiği tespit edildi. Toplam 130 vekilden 71'inin Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebileceği iddia edildi

1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ
İngıltere ve Fransa kıyılarına ulaşan Ciaran Fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Bölgenin on yıllardır tanık olduğu en şiddetli hava olayının Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilerken iki kişi hayatını kaybetti.

DESTEK ÇIĞ GİBİ
Liverpoollu futbolcu Diaz, zor günleri geçiyor. Ebeveynleri kaçırılan Kolombiyalı futbolcu ülkesine döndü. Bölge halkı da insan kaçırılmalarına tepki göstermek için protesto yürüyüşü yaptı. Birçok kulüp, Diaz'a destek açıklaması yaptı.



İLGİNÇ 'PİSİ'
ABD'de bilim insanları kedileri inceledi! 53 "British Shorthair" cinsi yetişkin kediyi, Ağustos 2021'den Haziran 2022'ye kadar gözlemledi. Araştırmacılar, kedilerin birbiriyle etkileşime girdiğinde 276 farklı yüz ifadesi kullandığını keşfetti. Kulakları öne doğru hareket eden kedilerin dostane, göz bebekleri küçülmüşlerin ise sinirli olduğunu kaydetti.

ÇOK AC'AYI'P
Kastamonu'da doğada aç kalan ayılar, ormanlık alanlarda yiyecek bulamadı. Yerleşim yerlerine inmeye başladı. Meyve bahçelerini talan edip, arı kovanlarını parçaladı. Yeni defnedilmiş mezarları açmaya çalıştı. Akşam belli saatlerden sonra sokağa çıkmaya korktuklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililere çağrı yaptı: Bize saldırmalarından endişe ediyoruz.

UZAYDA YEMEK
Fransız bir firma uzayda yemek hizmeti verecek. 6 yolcu ve 2 pilot taşıyabilen balon kapsülü, ticari uçaklardan iki kat yüksekliğe yükselecek. Müşteriler, uzayın kenarında 3 saat kalıp dünyaya bakarak ünlü Fransız şeflerin hazırladığı yemekleri yiyecek. Bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenler 120 bin euro ödeyecek.

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