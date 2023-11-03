Ne yaptın Başkan! İzmir’de 3 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü Manisaspor eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu çıktı

İzmir Bornova'da Manisaspor'un eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu (71), dün sabah otomobiliyle giderken ters yönde gittikleri iddia edilen motosikletle çarpıştı. Yola savrulan motosikletteki Mertan Deniz İrez (21) ve Bünyamin Ceylan (21), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan arkadaşları Rüçhan Sami Yüzgeç (20) ise hastanede yaşamını yitirdi. Çubukçu, gözaltına alındı.
ROBIN HOOD DEHŞETİ
İstanbul Beyoğlu'nda 3 kişi, korsan taksicilik yapan Nurullah K.'nin bacağına silah dayadı. Telefonunu çaldı. İnternet bankacılığından da 15 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Şahıslardan Yiğit E, gasp ettiği paraları Taksim'de "Ben Robin Hood'um" diyerek önüne gelene dağıttı. Yaşanan ilginç olay, kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin yakaladığı şahıs, savcılık talimatıyla akıl hastanesine yatırıldı.
FACİA OKUL YOLUNDA GELDİ
Antalya'da lise öğrencisi Melike Oğuz (16), babası Hüseyin Oğuz ile okula gitmek için motosikletle yola çıktı. Motosiklet, otobüsle çarpıştı. Hastaneye kaldırılan genç kız, 1 haftadan sonra hayatını kaybetti.
ANA YÜREĞİ
Bolu'da uyuşturucu aldıktan sonra kendisini "Mehdi" ilan eden İbrahim Akyol (33), "Allah'ın emrini yerine getireceğim" diyerek annesi Fatma Akyol'u (55) 8 yerinden bıçakladı. Akyol tutuklanırken, anne oğlundan şikayetçi olmadı.
22.8 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 22 milyon 887 bin lira devretti. 5 bilenler 116 bin 23'er, 4 bilenler bin 997'şer, 3 bilenler 95'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.