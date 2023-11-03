Ne yaptın Başkan! İzmir’de 3 kişinin öldüğü kazaya karışan sürücü Manisaspor eski başkanı Mehmet Haluk Çubukçu çıktı

SINIFTA KANLI OYUN Son dönemde öğrenciler arasında giderek yaygınlaşan ve şiddet içeren 'kanlı para' adlı oyun, okullarda yasaklansa da teneffüslerde gizlice oynanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Özellikle İstanbul 'da birçok okulda bu oyunun oynndığına dikkat çekildi. Psikologlar ve psikiyatristler oyunun tehlikelerine ilişkin aileleri uyarıyor. Oyunun şiddet davranışlarını normalleştirdiğine dikkati çeken Psikiyatrist Uzm. Dr. Aslıhan Eslek, "Bu tür davranışların normalleşmesi kişilerin dürtüsel eğilimlerinin, risk alma davranışının artmasına ve belki bağımlılıklara kadar giden süreçlere yol açabilir" dedi. Bir madeni paranın etrafını keskinleştirerek sıra üzerinde oynanan bu oyuna karşı velilere ve öğretmenlere büyük görev düşüyor.

SUÇ ORTAĞISINIZ ABD'li oyuncu ve BM eski İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Gazze'deki katliamlara isyan etti."Her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyen dünya liderlerinin yaşanan suçlara ortak olduğunu" dile getirdi.

AĞLATAN VAHŞET Dünyaca ünlü Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, WTA Finali'ni kazandı. Ödül töreninde Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında gözyaşlarını tutamadı. " Bu galibiyete sevinemedim. Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğünü görmek çok üzücü. Ödül paramın bir kısmını Filistinliler'e bağışlayacağım. Bu siyasi bir mesaj değil, insanlıktır. Dünyada barış istiyorum" dedi.

BEN KAÇAR ABLA İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sürekli "CHP ile ittifak yapılması taraftarı değilim. Ama tabii ki bir sağ parti ile belirli prensiplerde biz ittifak yapabiliriz" dedi. Tepki oklarını üzerine çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.





VEKİLX

CHP'DE yarın yapılacak Kurultay'da saflar iyice netleşti. Kılıçdarıglu'na destek amacıyla önceki gün Milletvekilleri bir araya geldi. Yapılan açıklamada, imza sayısının 95 olduğu bildirildi. Ancak görüntülere sadece 59 vekilin girdiği tespit edildi. Toplam 130 vekilden 71'inin Kılıçdaroğlu'na oy vermeyebileceği iddia edildi

1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ

İngıltere ve Fransa kıyılarına ulaşan Ciaran Fırtınası nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Bölgenin on yıllardır tanık olduğu en şiddetli hava olayının Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilerken iki kişi hayatını kaybetti.

DESTEK ÇIĞ GİBİ

Liverpoollu futbolcu Diaz, zor günleri geçiyor. Ebeveynleri kaçırılan Kolombiyalı futbolcu ülkesine döndü. Bölge halkı da insan kaçırılmalarına tepki göstermek için protesto yürüyüşü yaptı. Birçok kulüp, Diaz'a destek açıklaması yaptı.