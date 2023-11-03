İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ’Comanchero çetesi’ çökertildi

Yerlikaya, dün yeniden sosyal medya hesabından İstanbul'da organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin 'Kafes' operasyonu yapıldığını açıkladı. Buna göre; Avustralya merkezli organize suç örgütü 'Comanchero'ya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce baskın yapıldı. ABD ve Avustralya makamları tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt lideri 'Reis' kod adlı Hakan Ayık'ın yanı sıra; kırmızı bültenle aranan Duax Dopena Ngakuru, Hakan Arif Tavuçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte 37 şüpheli yakalandı.