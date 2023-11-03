İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ’Comanchero çetesi’ çökertildi

Türkiye, organize suç örgütlerine savaş açtı. Zehir tacirlerine göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra yaklaşık 5 ayda 40'ın üzerinde çete hüsrana uğratıldı.
Türkiye, organize suç örgütlerine savaş açtı. Zehir tacirlerine göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra yaklaşık 5 ayda 40'ın üzerinde çete hüsrana uğratıldı.
Yerlikaya, dün yeniden sosyal medya hesabından İstanbul'da organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin 'Kafes' operasyonu yapıldığını açıkladı. Buna göre; Avustralya merkezli organize suç örgütü 'Comanchero'ya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce baskın yapıldı. ABD ve Avustralya makamları tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt lideri 'Reis' kod adlı Hakan Ayık'ın yanı sıra; kırmızı bültenle aranan Duax Dopena Ngakuru, Hakan Arif Tavuçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte 37 şüpheli yakalandı.
4.5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.
COMANCHERO NEDİR?
Comanchero, ABD'deki New Mexico eyaletinin kuzey ve orta kesimlerinde yaşayan 18. ve 19. yüzyıl tüccarlarından oluşan bir gruptur.
İŞTE ÇÖKERTİLEN ÇETELER:
✖ Adana'da Bora Toprak Çetesi, Şirinler Çetesi
✖ Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Çetesi
✖ Samsun'da Eyüp Atmaca Çetesi
✖ Zonguldak'ta Alihan Keleş Çetesi, Barış Taşdemir Çetesi
✖ Bursa'da Ali Kevser Can Çetesi, Terkinler Çetesi
✖ Eskişehir'de Ahmet Yalım Çetesi
✖ Gaziantep'te Burhan Çapan Çetesi
✖ İstanbul'da Mehmet Basetemür Çetesi, Comanchero Çetesi
✖ İzmir'de Ahmet Aktaş Çetesi
✖ Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Çetesi
✖ Giresun'da Baki Ay Çetesi
✖ Tekirdağ'da Bulutlar Çetesi, Ahmet Başyiğit Çetesi, Resul Ağyürek Çetesi
✖ Çanakkale'de Kadir Yeşil Çetesi
✖ Afyon'da Ahmet Başyiğit Çetesi
✖ Ankara'da Ayhan Bora Çetesi
Avustralya'nın en çok aranan adamı olan Hakan Ayık'ın soyismini 'Reis' olarak değiştirip çeteyi yönettiği belirlendi.