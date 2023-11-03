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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 'Comanchero çetesi' çökertildi

Avustralya merkezli suç örgütü Comanchero çökertildi. Lideri Hakan Ayık’ın da aralarında bulunduğu 37 kişi yakayı ele verdi. 4.5 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığı ele geçirildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: ’Comanchero çetesi’ çökertildi

Türkiye, organize suç örgütlerine savaş açtı. Zehir tacirlerine göz açtırmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldikten sonra yaklaşık 5 ayda 40'ın üzerinde çete hüsrana uğratıldı.

Yerlikaya, dün yeniden sosyal medya hesabından İstanbul'da organize suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin 'Kafes' operasyonu yapıldığını açıkladı. Buna göre; Avustralya merkezli organize suç örgütü 'Comanchero'ya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce baskın yapıldı. ABD ve Avustralya makamları tarafından kırmızı bültenle aranan örgüt lideri 'Reis' kod adlı Hakan Ayık'ın yanı sıra; kırmızı bültenle aranan Duax Dopena Ngakuru, Hakan Arif Tavuçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan, mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif, Alp Öztürk ile birlikte 37 şüpheli yakalandı.

4.5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

COMANCHERO NEDİR?
Comanchero, ABD'deki New Mexico eyaletinin kuzey ve orta kesimlerinde yaşayan 18. ve 19. yüzyıl tüccarlarından oluşan bir gruptur.

İŞTE ÇÖKERTİLEN ÇETELER:
Adana'da Bora Toprak Çetesi, Şirinler Çetesi
Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Çetesi
Samsun'da Eyüp Atmaca Çetesi
Zonguldak'ta Alihan Keleş Çetesi, Barış Taşdemir Çetesi
Bursa'da Ali Kevser Can Çetesi, Terkinler Çetesi
Eskişehir'de Ahmet Yalım Çetesi
Gaziantep'te Burhan Çapan Çetesi
İstanbul'da Mehmet Basetemür Çetesi, Comanchero Çetesi
İzmir'de Ahmet Aktaş Çetesi
Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Çetesi
Giresun'da Baki Ay Çetesi
Tekirdağ'da Bulutlar Çetesi, Ahmet Başyiğit Çetesi, Resul Ağyürek Çetesi
Çanakkale'de Kadir Yeşil Çetesi
Afyon'da Ahmet Başyiğit Çetesi
Ankara'da Ayhan Bora Çetesi

Avustralya'nın en çok aranan adamı olan Hakan Ayık'ın soyismini 'Reis' olarak değiştirip çeteyi yönettiği belirlendi.

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